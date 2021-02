Ook Jong AZ-trainer Michel Vonk vertrekt

ALKMAAR - Jong AZ-trainer Michel Vonk vertrekt aan het einde van het seizoen bij AZ. In onderling overleg is besloten om na drie jaar uit elkaar te gaan.

In 2018 keerde de inwoner van Castricum terug bij AZ. Vonk was al eerder werkzaam in de jeugd van de Alkmaarders (2007 - 2011). Daarna was hij trainer van Sparta, Telstar en assistent-trainer bij SC Heerenveen.

Als speler voetbal de Noord-Hollander voor onder andere AZ, MVV en het Engelse Manchester City.

Bij AZ is Vonk al de derde trainer die vertrekt. Arne Slot en Marino Pusic gingen hem al voor dit seizoen.