AZ ontslaat trainer Arne Slot per direct na gesprekken met Feyenoord

ALKMAAR - AZ heeft trainer Arne Slot ontslagen. Dat heeft te maken met het feit dat Slot in gesprek is met Feyenoord als mogelijke opvolger van Dick Advocaat.

De clubleiding van AZ bevestigt dit op hun website. "Als club hebben we ervoor gekozen om direct afscheid van elkaar te nemen. Bij AZ willen we een hoofdtrainer voor de groep hebben staan die volledig gefocust is op AZ", reageert directeur voetbalzaken Max Huiberts.

De 42-jarige trainer zou de leiding van AZ niet op de hoogte hebben gebracht van zijn onderhandelingen met Feyenoord.

Sportverslaggever Leo Driessen zei op NH Radio dat Slot al op het trainingsveld stond en toen werd weggestuurd.

Opvallende timing

De timing is opvallend, aangezien AZ het donderdag opneemt tegen het Kroatische Rijeka in de Europa League. Het is een cruciaal duel, want met winst zijn de Alkmaarders verzekerd van de volgende ronde.

AZ heeft besloten om het seizoen af te maken met Pascal Jansen als hoofdtrainer.