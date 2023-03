Lieke Klaver loopt op FBK Games de 200 meter: "Heerlijk om dichtbij huis te racen"

Lieke Klaver doet dit jaar weer mee aan de FBK Games in Hengelo. De 24-jarige atlete uit Enkhuizen zal in actie komen op de 200 meter tijdens de grootste atletiekwedstrijd van Nederland.

"Heerlijk om een keertje dichtbij te racen en niet zo veel te hoeven reizen", zegt Klaver over haar deelname. "Vrienden en familie kunnen komen kijken en al mijn trainingsmaten doen mee, dat maakt het echt een feestje. Dat, samen met de Nederlandse atletiek die nu zo goed gaat, gaat zorgen voor een enorm leuke sfeer in het stadion, dat hopelijk uitverkocht gaat zijn."

"Een discipline waar ze ook haar sporen al in heeft verdiend en waarop ze één van Nederlands snelste vrouwen ooit is"

Toernooidirecteur Ellen van Langen is ook blij met de komst van Klaver naar het atletiekevenement. "Na haar succes op de wereldkampioenschappen vorig jaar in Eugene op de 400 meter met een vierde plek en haar zilveren medaille van afgelopen weekend bij de EK indoor zal Lieke Klaver bij de FBK Games haar opwachting maken op de 200 meter. Een discipline waar ze ook haar sporen al in heeft verdiend en waarop ze één van Nederlands snelste vrouwen ooit is."

Medailles

Afgelopen weekend won Klaver individueel zilver op de 400 meter bij de EK indoor in Istanbul. Met het 4x400 estafetteteam veroverde ze de Europese titel met een nieuw Nederlands record.

Klaver is de regerend Nederlands kampioen op de 200 meter outdoor. Vorig jaar deed ze ook mee aan de FBK Games. Toen eindigde Klaver als tweede op de 400 meter achter de Cubaanse Roxana Gómez. De FBK Games vinden dit jaar plaats op zondag 4 juni in het FBK Stadion in Hengelo.