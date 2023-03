EK-zilver op 400 meter indoor voor Lieke Klaver

Lieke Klaver heeft haar eerste individuele medaille op een groot toernooi binnen. De Enkhuizense veroverde tijdens de EK-indoor in Istanbul de zilveren plak op de 400 meter. Ze gaf 0,72 seconde toe op de winnares Femke Bol.

Twee weken geleden waren Bol en Klaver ook al de nummers één en twee tijdens de NK-indoor in Apeldoorn. Toen snelde Bol naar een fabelachtig nieuw wereldrecord. Dit keer klokte Bol een tijd van 49,85 seconden en finishte Klaver als tweede in 50,57 seconden. De Poolse Anna Kielbanska pakte het brons in 51,25 seconden.

Vorige zomer pakte Klaver met de Nederlandse estafetteploeg goud op de 4x400 meter tijdens de Europese kampioenschappen in München.