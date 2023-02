IJzersterke seizoensopening van Lieke Klaver: persoonlijk indoorrecord en EK-ticket

Lieke Klaver is het indoorseizoen uitstekend begonnen. De 24-jarige atlete uit Enkhuizen noteerde in haar eerste race een nieuw persoonlijk record op de 400 meter indoor. In het Tsjechische Ostrava liep Klaver in 51,00 seconden naar de overwinning en pakte ze een EK-ticket.

Klaver gaf in Ostrava de concurrentie het nakijken. Lada Vondrová werd tweede in 51,57 voor de Engelse Jessie Knight (52,73).

Bij de mannen was Isayah Boers de snelste op de 400 meter. Hij kwam met zijn tijd van 46,36 seconden slechts één honderdste tekort voor de EK-limiet (46,35). De atleet van Phanos was echter al geplaatst voor het toernooi.

Visser

Nadine Visser kwam in Ostrava voor de tweede keer dit indoorseizoen in actie. Afgelopen weekend noteerde de Hoogkarspelse al een tijd van 7.93 seconden. In Tsjechië ging het een stukje langzamer, want Visser liep drie honderdsten langzamer dan in Duitsland. Toch moest Visser alleen de Amerikaanse Alaysha Johnson (7.87) voor zich dulden.

De limiet voor de EK indoor in Istanbul ligt op 52,20 seconden. Van 2 tot en met 5 maart vindt de EK indoor plaats in de Turkse hoofdstad.