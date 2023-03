Terugkijken: NH Sport van maandag 6 maart

In vele opzichten valt Michael Vijverberg op bij SEW. De handbalcoach is pas 26 jaar, heeft een contract tot de zomer van 2027 bij de club uit Nibbixwoud en wil daar graag voor een cultuuromslag zorgen. Vele redenen om Vijverberg op te zoeken en te portretteren.

Naast Michael Vijverberg ook een samenvatting van het korfbalduel Groen Geel - KCC in deze NH Sport. De club uit Wormer staat voorlaatste in de Korfballeague en strijdt voor lijfsbehoud. Winst in de thuiswedstrijd tegen KCC is noodzakelijk.

Worstelen

Tot slot een nieuwe aflevering van Brood & Spelen. Verslaggever Thomas Brood gaat geen enkele uitdaging uit de weg en dit keer duikt hij in de wereld van het worstelen.

De eerste NH Sport is op tv om 17.10 uur uitgezonden. Daarna wordt de uitzending elk halfuur herhaald.