Terugkijken: NH Sport van maandag 13 februari

Een portret van Jurjen Polderman in deze aflevering van NH Sport. De topatleet uit Castricum verscheen dit weekend aan de start van de Groet uit Schoorl Run. Na jarenlang blessureleed is hij weer terug.

Ook in deze uitzending een samenvatting van de kraker in de BENE-League van het handbal. Nummer drie Aalsmeer tegen de Belgische topploeg Achilles Bocholt. Bij winst komen de play-offs wel heel dichtbij voor Aalsmeer.

Rugby

Verder een reportage van het Nederlands rugbyteam. Veel buitenlandse spelers in deze selectie, maar ook een paar Noord-Hollanders. We volgden ze tijdens de interland tegen Georgië in Amsterdam.