Terugkijken NH Sport van maandag 27 februari

De ambities van volleybalclub Huizen zijn torenhoog. De nieuwkomer in de eredivisie deed het dit seizoen in de reguliere competitie verrassend goed met een achtste plek. Toch is dat niet voldoende voor de volleybalclub uit Het Gooi. Een reportage van Huizen zie je in deze NH Sport, maar ook aandacht voor wielrennen en zaalvoetbal.