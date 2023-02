Terugkijken: NH Sport van maandag 20 februari

Femke Bol schitterde dit weekend op de atletiekbaan in Apeldoorn. Met een nieuw wereldrecord op de 400 meter. In haar kielzog kwam Lieke Klaver over de finish. De atlete uit Enkhuizen pakte in een zeer verdienstelijke tijd het zilver. Dat zie je allemaal in deze NH Sport, waar ook ruim aandacht is voor Timme Koster. We volgden de talentvolle Egmonder op die Nederlandse Kampioenschappen in Apeldoorn.