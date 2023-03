Corona al bijna vergeten, maar rechtszaak over niet checken toegangsbewijs Hilversums zwembad gaat door

Bestaan doet het coronatoegangsbewijs al lang niet meer, maar toch is het komend voorjaar nog onderdeel van een rechtszaak tussen zwembad 't Gooische Bad en de gemeente Hilversum. De twee partijen staan wederom voor de rechter nadat het zwembad eerder weigerde coronatoegangspassen te controleren. Maar op wiens initiatief dit nu gebeurt, is onduidelijk. Beide partijen wijzen naar elkaar.

De Hilversummer voelde daar niets voor. Het zorgde voor verdeeldheid in en rond zijn bad en daarnaast gaf hij aan dat zwemles onder onderwijs valt, waardoor hij helemaal geen qr-codes hoefde te controleren. Met dit argument was de rechtbank het destijds roerend eens, waardoor de gemeente een tik op de vingers kreeg.

Eerst even terug naar december 2021 toen de twee kampen elkaar al troffen bij de voorzieningenrechter. De Winter had besloten een kort geding aan te spannen, omdat de gemeente hem een last op een dwangsom had opgelegd omdat hij weigerde de coronapas in zijn zwembad te controleren.

Omdat het hier om een voorlopige uitspraak gaat, is eigenlijk een definitieve uitspraak nodig. Maar meer dan een jaar later ziet de wereld er compleet anders uit. Corona bepaalt bij lange na niet meer het dagelijks leven, waardoor de urgentie om de zaak over de coronapas af te tikken wel weg is.

Voor de toekomst

Maar dus niet. De rechtszaak gaat door. Alleen blijft nu de vraag op wiens initiatief dit gebeurt? Volgens De Winter is de gemeente naar de rechtbank gestapt. Hilversum zou een definitieve uitspraak willen. Mocht er in de toekomst weer iets dergelijks plaatsvinden, dat de twee dan weer lijnrecht tegenover elkaar komen te staan.

Volgens de Hilversum heeft het zwembad destijds een bezwaar ingediend en dit bezwaar is nog altijd niet inhoudelijk behandeld door de rechtbank. Vanuit het raadhuis klinkt dat de enige die de zaak kan terugtrekken het zwembad is. "De gemeente heeft de rechtbank verzocht om, als het bezwaar wordt doorgezet door ’t Gooische Bad, de inhoudelijke behandeling te gaan plannen aangezien de zaak al erg lang openstaat. Het gaat er ons om dat de zaak afgesloten kan worden", laat een gemeentewoordvoerder weten.

Vreemde timing

Technisch gezien, klopt deze lezing, zo geeft De Winter nu aan. Hij piekert er overigens niet over om het bezwaar in te trekken. "De gemeente heeft aangegeven de zaak toch te willen doorzetten. Zij willen een uitspraak. Ik vind het alleen een vreemde timing", luiden zijn woorden.

De Winter heeft er alle vertrouwen in dat de rechtbank opnieuw in zijn voordeel zal besluiten. "Vlak nadat ik won is die qr-code helemaal verdwenen. Inmiddels zijn alle coronamaatregelen afgeschaft. De zaak was toen al heel duidelijk. Het bewijs dat die coronapas een onnodige maatregel was, waardoor er duizenden kinderen geen zwemles konden volgen, is nu alleen nog maar duidelijker geworden", zegt hij.