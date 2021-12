Hilversums zwembad hoeft geen coronapas te checken van de rechter

Niet alleen zwemschooleiegnaar Shiva de Winter vindt dat zwemles onder onderwijs valt: dat vindt de Rechtbank Midden-Nederland ook. Vandaag heeft de voorzieningenrechter in Utrecht de Hilversummer in het gelijk gesteld, wat inhoudt dat de ondernemer geen coronatoegangsbewijs hoeft te controleren van ouders die hun kinderen naar 't Gooische Bad brengen.

De Winter had een voorlopige voorziening, een kort geding, aangespannen tegen de gemeente Hilversum. De zwembadhouder wil geen onderscheid maken tussen ouders die wel gevaccineerd zijn en dus een coronapas kunnen laten zien en degenen die er voor hebben gekozen dat niet te doen. De keuze van de ouders mag geen effect hebben op de kinderen, zo heeft hij altijd aangevoerd.

Belangrijk argument daarvoor is dat zwemles in de categorie onderwijs valt in plaats van sport. In het onderwijs hoeven geen coronapassen te worden gecheckt. De voorzieningenrechter is het met de Hilversummer eens en vindt dat 't Gooische Bad in Hilversum dus geen binnensportlocatie is. "Het hoofddoel van zwemles is onderwijs en geen sport",laat de rechtbank weten.

Impact

In een reactie aan NH Nieuws laat De Winter weten 'blij verrast' te zijn. Dit is de uitspraak waar hij uiteraard op had gehoopt. Vlak nadat hij het nieuws had ontvangen, moet de impact van de uitspraak nog bij hem indalen.

"Naast het feit dat de zwemlessen gewoon door mogen gaan is dit een erkenning van zwemles en erkenning van het belang van de aanwezigheid van ouders. Alle kinderen die naar zwemles komen kunnen straks door hun ouders worden omgekleed en niet door een vreemde. Dat is echt belangrijk", aldus de Hilversummer, die de afgelopen dagen behoorlijk nerveus was geworden over de rechtszaak.

Grimmig

De Winter noemt de uitspraak van vandaag 'echt een grote stap' en een 'mega-opsteker' en ziet dit als het begin naar meer. De rust was inmiddels wel weer teruggekeerd in zijn zwembad. Het is een heftige periode geweest waarin de sfeer ook in 't Gooische Bad grimmig werd. Toen De Winter besloten had dat zijn personeel en hij zich niet meer over de kwestie uitlieten, werd het weer rustig.

Al sinds de eerste lockdown en de coronamaatregelen die daarbij om de hoek kwamen kijken, is De Winter bezig om zwemles toch mogelijk te maken. Tot nu toe kreeg hij steeds nul op het rekest en dan vooral bij de gemeente. De redenering was dat de coronamaatregelen gelden voor alle ondernemers, dus ook voor De Winter. Door zijn bad open proberen te houden voor zwemles en onlangs niet de coronapas te willen checken, legde de gemeente hem al twee keer een dwangsom op. Dat laatste was reden genoeg om naar de rechter te stappen.

10.000 euro

Burgemeester Pieter Broertjes heeft het zwembad een zogeheten preventieve last dwangsom opgelegd van 2.5000 euro per geconstateerde overtreding met een maximum van 10.000 euro. De voorzieningenrechter heeft de opgelegde last onder dwangsom nu geschorst. Nu moet de Hilversumse burgervader een beslissing nemen wat te doen met het bezwaar van 't Gooische Bad.