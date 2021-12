Hilversumse zwemschoolhouder naar rechter om dwangsom na weigeren coronacheck

De Hilversumse zwemschoolhouder Shiva de Winter stapt naar de rechter om een door de gemeente opgelegde dwangsom aan te vechten. De zwemschoolhouder heeft van de gemeente een dwangsom opgelegd gekregen, omdat hij van de gemeente het coronatoegangsbewijs moet scannen voor de zwemlessen. Dat weigert hij, omdat hij vindt dat alle kinderen en ouders toegang moeten hebben tot zijn zwembad. Maandag treffen de twee partijen elkaar bij de voorzieningenrechter in Utrecht, maar deze zaak is veel breder dan dit onderlinge geschil.

Eén van de verkeerde aannames is volgens de jurist dat zwemlessen geschaard zijn in de verkeerde categorie. "Zwemles is geen sport, het is onderwijs", legt Maes uit. Een argument dat de 38-jarige eigenaar van Zwemschool De Winter Sport, tevens oprichter en voorzitter van Nederlandse Stichting Water- en Zwemveiligheid, zelf al meer dan een jaar aanvoert.

Volgens De Winters advocaat Bart Maes draait deze juridische kwestie ook om de wettelijkheid van het vragen naar de QR-code bij zwemlessen. "Hugo de Jonge is zwaar over zijn bevoegdheden heengelopen", meent de jurist, die de afgelopen periode in de materie is gedoken. Volgens hem zijn de coronamaatregelen in strijd met de wet.

Als dat zwemlessen geen sport zijn, maar onder onderwijs vallen, zou dat betekenen dat De Winter terecht geen coronatoegangsbewijzen vraagt. Op onderwijsinstituten gelden andere coronamaatregelen dan op sportlocaties. Bij de eerste hoeft geen coronabewijs getoond te worden.

Sterker nog: naar een coronatoegangsbewijs vragen op plekken waar dat helemaal niet mag, is zelfs strafbaar. Daar staan aanzienlijk hogere sancties op dan het niet toepassen van de coronapas, zo merkt De Winters advocaat op.

Onmogelijke keuze

Het gevolg daarvan is dat ondernemers, zoals De Winter, voor een onmogelijke keuze komen te staan: mensen zonder controles toelaten met kans op een boete of willens en wetens de wet overtreden. "Aanbieders van zwemlessen kunnen dus kiezen voor de pest of cholera. Daarom wil we ook een duidelijke uitspraak van de voorzieningenrechter", verduidelijkt Maes.

De uitspraak van de voorzieningenrechter van Rechtbank Midden-Nederland zou een precedent kunnen scheppen voor vergelijkbare gevallen. Maes plaatst dit wel direct in perspectief, omdat het hier niet gaat om een uitspraak van de Hoge Raad. Maar naar zijn mening zou het, als de rechtbank De Winter in het gelijk stelt, wel degelijk een waarschuwing kunnen zijn en de gemeente het inzicht geven om zich anders op te stellen.

Grimmigheid

Sinds de invoering van de coronapas merkt De Winter ook in zijn eigen zwembad meer grimmigheid en een grotere tweedeling. In eerste instantie liet hij alle ouders met of zonder 'groen vinkje' binnen, omdat hij geen onderscheid wil maken. Schrijnende situaties van ouders die buiten het zwembad hun kind aan- en uitkleden zijn een nachtmerrie voor hem, zegt hij zelf. Zo ging het totdat de gemeente Hilversum hem voor de tweede keer dit jaar een dwangsom oplegde. Sindsdien liggen de zwemactiviteiten stil in het zwembad.

De Winter hekelt vanaf het begin af het coronabeleid. In de afgelopen anderhalf jaar zocht hij telkens de grens op of naar mazen in de wet. Begin dit jaar bijvoorbeeld, tijdens de lockdown, zei hij dat zwemles eigenlijk valt onder schoolzwemmen. Het was een slimme poging om toch zwemonderwijs te geven. Via zijn in het leven geroepen stichting heeft hij lijntjes gelegd met leden van de Tweede Kamer. Dat heeft een paar keer geleid tot Kamervragen.