Hilversumse zwembadeigenaar wil onderste steen boven over gedwongen sluiting

HILVERSUM - De Hilversumse zwembadeigenaar Shiva de Winter van 't Gooische Bad wil de onderste steen boven over de sluiting die hem en andere zwembadeigenaren vorige week werd opgelegd vanwege het coronavirus. Afgelopen zondag stuurde de Hilversummer al een brief aan de Tweede Kamer, nu doet hij ook een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om er achter te komen hoe de noodgedwongen sluiting tot stand is gekomen.

NH Nieuws

Dat De Winter het niet eens is met de gedwongen sluiting van zijn zwembad door het coronavirus staat buiten kijf. De Hilversummer weigerde vorige week donderdag zijn zwembad dicht te doen, omdat hij het niet eens is met de maatregelen. "Volwassenen mogen naar de sportschool, zelfs naar de sauna. Maar kinderen mogen geen zwemles krijgen. Dat is toch raar?", zegt hij. "We hebben het over zwemmende kinderen van drie tot zeven jaar. Ze zitten naast elkaar op school, ze rennen door elkaar in de gymzaal. Waarom kunnen ze dan geen zwemles krijgen? Ik snap dat echt niet", vertelde hij afgelopen week aan NH Nieuws.

Nog dezelfde avond stonden er handhavers op de stoep: het zwembad moest toch dicht. Er werd gedreigd met boetes en dwangsommen. "Ik kan niet vechten tegen hogere machten", reageerde hij. Gespreksverslagen opgevraagd De Hilversumse zwembadhouder wil nu precies weten hoe de gedwongen sluiting van zwembaden vanwege het coronavirus vorige week tot stand is gekomen. De Winter wijst erop dat hij en zijn collega's vorige week na afloop van de persconferentie nog te horen kregen dat zwembaden open mochten blijven voor zwemlessen. Een dag later bleek dat 'een foutje' en moesten de deuren toch dicht. Dat zint hem niet. Daarom heeft De Winter met een verzoek op de Wet openbaarheid van bestuur nu alle verslagen tussen maandag 2 november 8.00 uur en woensdag 4 november 20.00 uur opgevraagd. Hij wil weten wat er met de verschillende veiligheidsregio's is besproken als het gaat om zwembaden en zwemlessen. Daarnaast wil hij alle communicatie met de gesprekspersonen van de zwembonden en het ministerie.

Quote "Het besluit om zwemlessen niet door te laten gaan terwijl de balletlessen, hockeytrainingen en voetbaltrainingen wel doorgaan, is niet te rijmen" zwembadeigenaar shiva de winter van 't gooische bad

Met de verslagen wil De Winter er achter komen hoe de communicatie is verlopen en wie of wat heeft besloten dat de zwemlessen alsnog moesten stoppen. "Dit omdat er een onderbouwing en uitleg mist voor het besluit om zwemlessen voor kinderen stil te leggen. In mijn optiek doet het besluit om ook de zwemlessen niet door te laten gaan tekort aan hetgeen zwemonderwijs inhoudt. Leren zwemmen wordt in Nederland gezien als basisbehoefte", zo laat hij weten. "Het besluit om de zwemlessen dan ook niet door te laten gaan terwijl de balletlessen, hockeytrainingen en voetbaltrainingen en ga zo maar door voor kinderen tot en met 12 jaar en ouder wel doorgang vinden lijkt mij dan ook niet te rijmen met het beleid dat uitgedragen wordt." Landelijke aandacht De Hilversumse zwembadeigenaar vraagt ondertussen landelijke aandacht voor de kwestie. Dat doet hij onder de noemer 'zwemles is ook onderwijs'. In zijn brief aan de Tweede Kamer heeft hij er op aangedrongen dat zwemles als onderwijs beschouwd moet worden. Dat moet er voor zorgen dat de lessen ook gewoon weer door kunnen gaan."Bij de eerste sluiting moest zwemles stoppen omdat het basisonderwijs dichtging, maar toen de scholen weer open mochten hoorden zwembaden opeens bij de categorie 'sportscholen' , nu de sportscholen open mogen blijven horen we ineens bij bibliotheken."