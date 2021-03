Tara (5) mag eindelijk weer naar zwemles: "Al om kwart over vijf wakker"

HILVERSUM - De zwembaden mogen na drie maanden weer open om zwemles te geven aan kinderen. Bij zwembad 't Gooische Bad pakten ze meteen uit: om de achterstanden de komende weken in te halen begon de eerste les vanochtend al om kwart over zes. "Mijn dochter gaat vanaf nu drie keer in de week om alles in te halen", vertelt Sandra Gouw, die trotst naar haar spetterende dochter Tara kijkt.

"Ze moest nog één dingetje aftekenen: het afzwemmen. Maar toen kwam de tweede lockdown en nu zijn we drie maanden verder", vervolgt Sandra. En Tara was absoluut niet de enige die flink wat achterstand heeft opgelopen. "Bij ons hebben ongeveer zevenhonderd leerlingen een berg aan inhaallessen opgebouwd", aldus zwembadeigenaar Shiva de Winter. "Landelijk heb je het over 300.000 zwemleskinderen en er staan ook nog eens 200.000 kinderen langer op de wachtlijst."

Drie maanden lang moest de 5-jarige Tara wachten op de laatste lessen richting haar A-diploma, maar ze mag het water nu weer in. Samen met haar moeder Sandra stond ze wel erg vroeg op. "Kwart over vijf", antwoord ze glimlachend op de vraag hoe laat de wekker vanochtend ging. Erg moeilijk vond ze het alleen niet om wakker te worden. "Ik moest haar wakker maken, maar toen ik zei dat we gingen zwemmen sprong ze uit bed", vertelt haar moeder.

"We hebben gewoon extra lestijden nodig om de achterstand in te halen"

Het was voor De Winter ook de reden om ook al zwemlessen voor schooltijd aan te bieden. "Kwart over zes is inderdaad vroeg, maar ouders zijn er tot nu toe zeer positief over. We hebben gewoon extra lestijden nodig om de achterstand in te halen."

De moeder van Tara is dan ook alleen maar blij met de extreem vroege lessen. "Ik sta al vroeg op, want ik werk in de zorg en zo is Tara het snelst bij haar A-diploma."

Bekijk hieronder naar de eerste zwemles van Tara in drie maanden. Tekst loopt door onder video.