Vanaf vandaag kleine versoepelingen: meer klanten in winkels en zwemlessen mogen weer

NOORD-HOLLAND - Grote versoepelingen zijn het niet, maar vanaf vandaag is er weer iets meer mogelijk. Zoals vorige week al werd aangekondigd zijn zwemlessen voor kinderen weer toegestaan, mogen sommige winkeliers meer klanten tegelijk ontvangen en is het inreisverbod minder streng.

Zwemlessen voor kinderen tot en met 12 jaar kunnen vanaf vandaag weer worden hervat. Eerder vertelde Shiva de Winter van 't Gooische Bad in Hilversum hierdoor in jubelstemming te zijn. Doordat zwemlessen lange tijd stillagen, hebben volgens hem veel kinderen een achterstand opgelopen . "Zwemles is geen leuk uitje, maar bittere noodzaak. Het is een leerproces dat voortduurt en daar is nu voor de derde keer een stop in gekomen. En er is weer een tijd nodig om het in te halen", vertelde Shiva toen.

Vanmorgen om 6.15 uur lagen de eerste kinderen al in het zwembad. Verslaggever Mark Arents stond langs de kant en vroeg de 5-jarige Tara Ligter hoe ze het vond om weer in het water te liggen. "Het gaat heel goed! Ik ben vanochtend al om 5.15 uur opgestaan", zegt ze. Deze week heeft ze drie keer zwemles en daar heeft ze zin in.

Haar moeder Sandra zei op NH Radio dat ze blij is dat de zwemlessen weer doorgaan. "Ze heeft toch een achterstand opgelopen, maar het ziet er nog goed uit." Het was wel even vroeg vanmorgen. "Ik moest haar wakker maken, maar toen ik zei dat we gingen zwemmen sprong ze uit bed", vertelt Sandra.

Ook voor sportende volwassenen vanaf 27 jaar zijn de regels vanaf vandaag iets minder strikt. In plaats van met z'n tweeën mogen zij nu met z'n vieren samenkomen. Wel moet er nog steeds minimaal 1,5 meter afstand gehouden worden.

Meer klanten in winkels

Voor kleine winkels blijven de regels hetzelfde, maar winkeliers met een grotere winkel mogen vanaf meer klanten tegelijk ontvangen. Hoewel het maken van afspraak (minimaal vier uur van tevoren) nog steeds verplicht is, mag er vandaag per 25 vierkante meter winkeloppervlak maximaal een klant in de winkel aanwezig zijn. Voor de allergrootste winkels geldt wel een limiet van maximaal vijftig klanten.

Het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheid) mag vanaf vandaag weer theorie-examens afnemen bij mensen die dit voor hun werk of bedrijf nodig hebben. Rijlessen en praktijkexamens werden eerder deze maand al hervat.

Reizen

Vandaag wordt ook het inreisverbod versoepeld. Zakenreizigers, studenten, kennismigranten, mensen uit de culturele en creatieve sector en partners in langeafstandsrelaties van buiten de EU mogen Nederland weer in.

De andere maatregelen, inclusief de avondklok, blijven voorlopig gelden. Volgende week dinsdag is de volgende persconferentie, waarin bekend zal worden gemaakt of de regels per 30 maart verder worden verruimd.