Protest tegen kap duizenden bomen voor geluidswal Naarderbos: "Bizar besluit"

De wal moet er over pakweg drie jaar staan. Het gaat om een grote en brede wal van zo'n achthonderd meter lang en vier meter hoog. De wal wordt bedekt met zonnepanelen, zodat er duurzame energie opgewekt kan worden.

Er wordt al veel langer gesproken over de bouw van een grote zonnegeluidswal langs de snelweg. De wal moet er voor zorgen dat de bewoners van de naastgelegen woonwijk geen geluidsoverlast hebben van de snelweg. Zo'n veertig huishoudens hebben lang actie gevoerd voor de komst van de geluidswal.

De geplande bomenkap zorgt voor grote verbazing bij de provinciale fractie van de Partij voor de Dieren dat de kap voor de komst van de zonnegeluidswal een 'bizar besluit' noemt. "Het klinkt heel mooi: een geluidswal waarmee ook stroom wordt opgewekt en dus zou bijdragen aan het oplossen van de energiecrisis, maar er wordt vergeten dat onze natuur ook zwaar onder druk staat. Dat er vierduizend bomen gekapt moeten worden is echt ongelooflijk", zegt Ines Kostic.

Partijgenoot Ilona Haas vult aan: "Bomen zijn onze bondgenoot tegen klimaatverandering. Voor de langere termijn zijn ze onmisbaar voor een gezonde leefomgeving. Het kappen van 4.000 exemplaren en het aantasten van de leefomgeving van dieren die gebruikmaken van het gebied als passage naar de grotere natuurgebieden van het Naardermeer en de Gooise bossen en heiden is niet goed te praten."

Ludiek protest

Er wordt komende zaterdag geprotesteerd tegen de geplande massale bomenkap voor de aanleg van de zonnegeluidswal. Naast de Partij voor de Dieren doen ook meerdere andere tegenstanders mee, zoals de Stichting Natuur en Landschap 't Gooi.

Hoe de actie er precies uit gaat zien, willen de actievoerders nog niet verklappen. "Maar het gaat zeker ludiek worden", verzekert Kostic.

De grote vraag is alleen wat het protest van zaterdag nog kan uithalen tegen de plannen. Alle seinen lijken al op groen te staan, doordat de gemeenteraad van Gooise Meren al akkoord heeft gegeven voor de plannen. Toch klinkt dat voor de Partij voor de Dieren te makkelijk. "Voor zo'n massale bomenkap in beschermde natuur, moet ook de provincie groen licht geven. Daar gaan we ons fel tegen verzetten."