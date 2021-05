Gemeente maakt werk van door bewoners gewenste zonnegeluidswal Naarderbos

Een zonnegeluidswal is een geluidsscherm langs de snelweg waar ook zonnepanelen op liggen en ook een stuk meer lawaai wordt tegen gegaan dan een normaal geluidsscherm. Bewoners van het Naarderbos pleiten al veel langer voor de komst van zo'n wal. Ze geven aan veel last te hebben van de snelweg langs hun wijk."Het is een constante dreun en die gaat nooit over", vertelde een buurtbewoonster al eerder tegen NH Nieuws.