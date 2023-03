Melissa wordt vandaag vrouw: "Het voelt als mijn hergeboorte"

Na jarenlang op de wachtlijst hebben gestaan, is het voor de Helderse Melissa Mooij vandaag eindelijk zover: ze ondergaat haar geslachtsoperatie, wat haar transitie compleet maakt. En dat op Internationale Vrouwendag. "Het had zo moeten zijn", zegt ze.

Ze draagt al snel vrouwenkleding en make-up en begint met het gebruiken van hormonen om vrouwelijker te worden. Maar honderd procent vrouw voelt ze zich al die tijd nog niet, daar is de geslachtsoperatie nog voor nodig. "Ik voel me al wel vrouw, maar wel met de gedachte dat er nog iets in de weg hangt", lacht Melissa, "ik voel me niet compleet vrouw als ik het niet doe."

"Ik heb het er allemaal voor over, het is zometeen écht echt"

Melissa moest al een dag eerder richting het ziekenhuis in Groningen, waar ze geopereerd wordt, komen en werden wat onderzoeken uitgevoerd ter controle. En vandaag is het dan eindelijk zover. "Om zeven uur 's ochtends halen ze me op voor de operatie die zo'n 6 tot 8 uur duurt", legt Melissa uit.

De operatie duurt dus erg lang en is erg ingrijpend, maar dat maakt Melissa niks uit: "Ik heb het er allemaal voor over."

Revalidatie

Na de operatie staat Melissa nog een lange revalidatie te wachten. "De eerste drie dagen mag ik alleen maar plat liggen. Anders komt er te veel druk op te staan", legt ze uit. Die drie dagen moet Melissa ook in het ziekenhuis blijven. "Zaterdagochtend komt dan de chirurg. Als ik zelfstandig kan plassen en geen koorts heb, mag ik zaterdag naar huis", vertelt Melissa.

Maar ook thuis kan Melissa niet meteen weer haar oude leventje oppakken. "Er geldt een herstelperiode van minimaal zes weken en in het begin moet ik ook zo veel mogelijk blijven liggen."

En dat is even flink wennen voor Melissa, die normaal graag sport, over het strand loopt en met haar baan als pakketbezorger ook erg actief is. "Ik mag bijvoorbeeld niet bowlen, wat ik normaal wekelijks doe en ook het muziek maken ga ik wel missen", vertelt Melissa.

Maar na deze weken van herstel is de cirkel eindelijk rond voor Melissa, wat haar een euforisch gevoel geeft. "Het is zo meteen écht echt."