Echte liefde: Marco werd Melissa en trouwt nu opnieuw met haar vrouw

De Helderse Marco Mooij is pas twaalf jaar als hij merkt dat hij in het verkeerde lichaam is geboren. Hij is bang voor de reacties, dus verzwijgt zijn gevoelens. Maar in 2019 kan hij zo niet langer leven; Marco wordt Melissa en vertelt het aan haar vrouw Carin. Ze is bang dat hun huwelijk hierdoor voorbij is, maar Carin wijkt geen moment van haar zij. Nu trouwt het stel na negentien jaar opnieuw, als vrouw en vrouw.

Het liefdesverhaal van Melissa en Carin Mooij lijkt bijna op een sprookje. De liefde voor elkaar is zo puur, dat niks hun huwelijk kapot kan maken. Zelfs niet als Melissa, toen nog Marco, het traject aan wilde gaan om volledig vrouw te kunnen worden. Ze was bang alles kwijt te raken door deze beslissing, maar Carin dacht daar anders over. "Dat is einde huwelijk was mijn eerste gedachte, maar dat bleek allemaal niet zo te zijn gelukkig", vertelt Melissa.

Toch was het voor Carin wel even schrikken. Ze wist dat Melissa het fijn vond om in haar vrije tijd in dameskleding rond te lopen, maar zocht daar verder niet veel achter. "Ze dacht ik het leuk vond om als dragqueen mezelf te verkleden", vertelt Melissa.

Maar Melissa koos er al snel bewust voor om volledig in transitie te gaan. Hormonen slikken en in 2023 een geslachtsveranderende operatie. De vrouwelijke vormen worden inmiddels al meer zichtbaar, er is geen baardhaar meer te zien en haar stem is een stuk hoger. Hierdoor voelt ze zich al echt een vrouw.

Opnieuw trouwen

Maar de cirkel is volgens het stel pas echt rond als ze opnieuw, maar dan als vrouw en vrouw, in het huwelijksbootje stappen. Op de dag dat ze negentien jaar getrouwd zijn, beloven ze elkaar dan ook opnieuw de eeuwige trouw.

