Melissa blikt terug op haar bruiloft en voelt zich 'als herboren'

Het is twee dagen na de bruiloft van Melissa en Carin uit Den Helder. Het echtpaar trouwde maandag na 19 jaar opnieuw, maar nu trouwde Carin wel met Melissa en niet met Marco. Zij ging in transitie en Carin bleef bij haar. Hun liefde voor elkaar wilden ze opnieuw aan elkaar tonen door voor de tweede keer te trouwen. Melissa blikt bij NH Nieuws terug op een heel geslaagde dag. "Ik voel mij als herboren."

Twee dagen na het huwelijk is Melissa nog zeer onder de indruk van de hoeveelheid mensen die bij de ceremonie en het feest aanwezig waren. "Er stonden verschrikkelijk veel mensen, dat hadden we echt niet verwacht."

Want helaas zaten die er ook tussen. "Daar heb ik wel op gereageerd, niet met nare woorden, maar ik probeer ze wel het een en ander uit te leggen over mijn situatie. Misschien zou ik er niet op in moeten gaan, maar het is ook een manier om het daarna weer los te kunnen laten."

Helaas is Melissa gewend aan dit soort reacties en moest ze het zelfs van vrienden aanhoren. "Eerst werd ik daar heel emotioneel van. Inmiddels kan ik het iets makkelijker van me af laten glijden." De reacties op Facebook raken haar ook nog steeds, "maar ik snap ook dat mensen eraan moet wennen."

Altijd al een vrouw

Naar aanleiding van alle media-aandacht kreeg Melissa ook een bericht uit een verrassende hoek. Voor haar werk bezorgt ze pakketjes en één van de mensen waar zij regelmatig langskomt, had de reportage ook gezien. "Het was haar nooit eerder opgevallen dat ik in transitie was. Ze dacht altijd al dat ik een vrouw was", vertelt Melissa gelukkig.

Ze heeft geen spijt van alle aandacht. "Voor mezelf is het goed, ik kan en wil erover praten. Maar ik doe het ook voor andere mensen die misschien wel voor dezelfde keuze staan. Misschien kan ik ze op deze manier ergens mee helpen."