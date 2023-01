Geslachtsoperatie maakt transitie van Melissa compleet: "Mijn lichaam is er klaar voor"

Melissa Mooij uit Den Helder kan nog steeds niet helemaal bevatten hoe positief 2022 is geweest. Ze zette grote stappen in haar transitie van man naar vrouw en trouwde opnieuw - maar nu als vrouw - met haar grote liefde Carin. Toch kan ze niet wachten tot het 2023 is, want dan kan ze haar transitie eindelijk voltooien.

In 2019 besluit Melissa, die dan nog Marco heet, na jarenlang zwijgen haar dierbaren te vertellen dat ze een groot geheim met zich meedraagt. Ze is geboren in het verkeerde lichaam en kan zo niet verder. Melissa is bang om alles kwijt te raken, maar gebeurt niet. Haar vrouw Carin steunt haar volledig en de liefde voor elkaar wordt alleen maar meer. "Het ging allemaal veel positiever dan ik had gedacht", vertelt Melissa.

'Ik zal een week of zes moeten revalideren, maar dat heb ik er allemaal voor over'

Melissa verwacht rond februari of maart opgeroepen te worden voor de operatie, die in het ziekenhuis in Groningen uitgevoerd zal worden. Ze hoopt snel gebeld te worden met een definitieve datum, ook al is de operatie zeer ingrijpend. "Ik zal een week of zes moeten revalideren, maar dat heb ik er allemaal voor over", vertelt ze. "Ik kijk er naar uit en ik ben er klaar voor. Mijn lichaam is er klaar voor."

Hartstilstand

Melissa staat te popelen, maar voor Carin is het vooral heel spannend. Zij zal zes tot acht uur moeten wachten tot ze te horen krijgt of de operatie van haar vrouw goed is verlopen. En dat zorgt voor best wat stress. Dat komt door een operatie in 2009 die helemaal fout ging. Tijdens een operatie aan haar rug kreeg Melissa een hartstilstand. "Dat kwam door opgehoopte stress. Ik was erg gespannen voor die operatie", vertelt ze.

Ditmaal voelt het voor Melissa totaal anders. Ze is dan ook niet bang dat ze weer een hartstilstand zal krijgen. "Dat was een operatie die moest en dit is er een die ik wil", vertelt ze vol zelfvertrouwen. "Daarnaast is mijn dossier bekend in Groningen en uit voorzorg lopen er twee cardiologen mee."

2023 is dus nu al speciaal voor Melissa, terwijl het jaar pas net is begonnen. "Ik heb dan eindelijk mijn doel bereikt en dat zal zeker het mooiste jaar van mijn leven zijn", concludeert ze trots.