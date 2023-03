Witte rook in West-Friesland: parochie Medemblik verkozen tot 'hoofdkerk'

Na een aanloop van ongeveer zeventien jaar mocht samenwerkingsverband RK Regio Wervershoof het nieuws vanavond bekendmaken. Uit vier West-Friese parochies is parochie Heilige Martinus in Medemblik verkozen tot de plek waarin parochie Maria Middelares van alle Genaden in Andijk, parochie Heilige Gerardus Majella in Onderdijk én parochie Sint Werenfridus te Wervershoof samensmelten tot één hoofdkerk of liturgisch centrum.

Sint-Martinuskerk Medemblik - Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0

De weg naar deze beslissing begon jaren geleden, in 2006. De redenen van de samensmelting van de parochies zijn inmiddels bekende kost. Onder andere door de teruggang in het aantal vrijwilligers en kerkgangers en financiële problemen, sluiten steeds meer West-Friese kerkgebouwen de deuren. “Daarin zijn we niet uniek”, vertelt Peter de Boer, de voorlichter van het parochiebestuur. Niet zonder slag of stoot Vanmiddag werd tijdens de informatiemiddag de hoofdlocatie van de parochie bekendgemaakt. Enkelvoud, benadrukt De Boer. “Want we spreken nu officieel van één parochie.” Formeel houdt dat in dat vanaf Pasen de liturgie naar één kerk gaat. Uitzondering hierop zijn de uitvaartvieringen, die nog wel in de andere locaties worden gehouden. De keuze voor Medemblik ging niet zonder slag of stoot. “We zitten in een bestuur met alle parochies en er zijn behoorlijk wat discussies aan vooraf gegaan. Medemblik paste uiteindelijk het beste in onze toekomstvisie", vertelt De Boer. Deze toekomstvisie werd in 2021 gepresenteerd onder de naam Nieuwe adem. Samenwonen met z'n allen In deze visie wilde het parochiebestuur onder andere mankracht en financiën bundelen. Wat de keuze voor Medemblik iets vergemakkelijkte. “In het kerkgebouw in Medemblik kunnen we gelijk van start met onze plannen. Alle andere gebouwen moeten bijvoorbeeld eerst worden verbouwd, daar hebben we geen geld of tijd voor.”

"Er zijn behoorlijk wat discussies aan vooraf gegaan" Peter de Boer

De voorlichter snapt ook wel dat rimpelingen in het water onoverkomelijk zijn. “Ook voor Medemblik gaat er veel veranderen, want we gaan met z'n allen samenwonen. En wanneer je samenwoont, krijg je altijd wel meubilair in huis dat je misschien niet zo leuk vindt.” Lief en leed De parochie wil ondanks de verplaatsing naar één locatie geen kerkgangers verliezen. Maar datzelfde geldt voor bijvoorbeeld de deelnemers aan zangbijeenkomsten, ouderen die uitkijken naar hun klaverjasavonden of thuislozen die voor een maaltijd langskomen. Voor hen is de reis naar Medemblik misschien te omslachtig. Voor deze samenkomsten zijn de 'lief en leed'-locaties bedacht, in de voormalige parochies van Andijk, Onderdijk en Wervershoof. De Boer: "Zolang deze drie kerkgebouwen niet zijn verkocht, organiseren we de lief en leed-samenkomsten daar. We hopen dat ze zo'n succes worden, dat we ze ook na de verkoop kunnen doorzetten.” Ook voor mensen die naar het liturgisch centrum willen maar dat te ver vinden, zoekt het bestuur naar een oplossing. De nadruk ligt wat De Boer betreft op een glanzende toekomst: samen. “We sluiten geen periode af. Dit is dé gelegenheid om iets nieuws op te bouwen met elkaar.”

