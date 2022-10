West-Friese kerken voegen zich op zondag noodgedwongen samen door energiecrisis

De energiecrisis treft ook de kerken in West-Friesland. Door de hoge stookkosten worden de eucharistievieringen van 5 parochies vanaf begin november steeds nog maar in één kerk gehouden. "Het is onverantwoord om zo verder te gaan, voor enkele tientallen mensen."

Het gaat om de kerken in Onderdijk, Andijk, Wervershoof, Medemblik en Zwaagdijk-Oost. In totaal zijn de stookkosten op een zondag voor deze 5 kerken meer dan 1.000 euro. Het parochiebestuur en het pastoresteam spreekt in een brief aan de parochianen over een 'onhoudbare situatie', ook al is de thermostaat al een paar graden teruggedraaid.

Het is simpelweg onverantwoord om op de oude voet door te gaan, zegt pastoor Jan van Dril, al bijna 14 jaar in dienst bij de St. Martinuskerk van Medemblik. "Normaal gesproken stookten we de kerk in de winter warm voor zo'n 120 euro per keer. Nu is dat het driedubbele. En dat voor enkele tientallen mensen. Daarmee graaf je je eigen graf. Hoewel dit een noodsprong is, scheelt het een slok op een borrel."

10 tot 15 bezoekers

Van Dril geeft aan dat zo'n 7 à 8 procent van de Nederlanders op zondag een kerk bezoekt. "Op een goede zondag hebben we zo'n 50 bezoekers, op een slechte 10 tot 15."

De oplossing ligt in een roulatiesysteem, waarbij de viering steeds in een andere kerk is. Zo is er toch een zondagse Eucharistieviering in een verwarmde kerk. De maatregel geldt alleen voor de zondagse diensten. Avondwakes, uitvaarten en andere bijeenkomsten worden voorlopig in de afzonderlijke kerken gehouden.

Tekst gaat door onder de foto.