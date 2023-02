Medemblik wil meedenken over waardige herbestemming leeglopende kerken

Verpaupering of misschien zelfs sloop van monumentale of beeldbepalende kerken in Medemblik dreigt doordat het aantal kerkgangers afneemt en vrijwilligers om deze kerken te onderhouden lastig te vinden zijn. Om ervoor te zorgen dat de gebedshuizen overeind blijven en een waardige herbestemming krijgen, kijkt de gemeente nu over de schouder van de kerkbesturen mee.

De toekomst van de nog zeven in gebruik zijnde katholieke kerken in de gemeente Medemblik is hoogst onzeker. Vooral ouderen bezoeken nog een eucharistieviering en van jonge aanwas is nauwelijks sprake. Veel parochiebesturen zoeken elkaar op, om zo de kerkgebouwen gevuld te houden en de (stook)kosten te drukken.

Nieuw leven inblazen

Nu het bisdom Haarlem-Amsterdam in september vorig jaar een bom in 'kerkenland' liet afgaan, wil de gemeente samen met de woningcorporaties en kerkbesturen optrekken om verpaupering of misschien zelfs sloop tegen te gaan. Want om de katholieke geloofsgemeenschap overeind te houden, moeten parochies gebedshuizen gaan afstoten om levensvatbaar te blijven.

Een motie - ingediend door de lokale fractie Morgen! - om kerkgebouwen te behouden, werd half februari door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. Zo moet ondanks teruglopend kerkbezoek de toekomst veilig worden gesteld. "We willen leegstaande kerken niet kopen of redden, daar hebben we ook helemaal geen geld voor, maar ze een nieuw leven inblazen", zegt Tom Beuker, fractievoorzitter bij Morgen!

Herkenningspunt

Hij komt zelf uit een katholiek nest. Als geen ander weet hij dat het afstoten van een kerkgebouw veel emoties losmaakt. Uitgangspunt volgens hem is wel dat elk dorp zijn eigen kerkgebouw moet kunnen behouden, in ieder geval in fysieke zin. "Kerken zijn bakens, herkenningspunten en beeldbepalend voor een dorp. Door de jaren hebben ze een rijke geschiedenis opgebouwd en gemeenschappen hebben er veel geld en energie in gestopt. Het zou zonde zijn als dat verdwijnt."