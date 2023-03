Teleurstellende tweede WK-dag voor schaatsers Schouten en Scheperkamp

Na een succesvolle eerste dag op de WK afstanden met Noord-Hollands zilver voor Irene Schouten en Merijn Scheperkamp heeft de tweede dag geen plakken opgeleverd. Schouten leek goud te pakken op de ploegenachtervolging met Marijke Groenewoud en Joy Beune, maar de Oranje-ploeg werd gediskwalificeerd. De enkel van Beune was even zichtbaar en dat mag niet.

In de laatste rit van de ploegenachtervolging reden Schouten en co naar 2.52,65 naar het goud. Na afloop veranderde de blijdschap snel in chagrijn. Het trio werd tijdens hun interview met de NOS ingelicht door bondscoach Rintje Ritsma. Canada profiteerde optimaal en kreeg alsnog goud.

Tekst gaat verder onder de tweet.