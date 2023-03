Wereldkampioen moeten we nog maar zien, maar Scheperkamp is alvast held voor vereniging

Merijn Scheperkamp (22) kan vanavond zo maar eens wereldkampioen op de 500 meter in Heerenveen worden. Hij behoort tot de favorieten. Begin dit jaar werd de Hilversummer al Europees kampioen sprint in het Noorse Hamar. De voorzitter van zijn schaatsvereniging SIV Zeist, Stefan Rüdiger, hoopt wederom op een podiumplaats. "Dat zou al fantastisch zijn."

"Merijn is het visitekaartje van onze vereniging. Hij is voor ons in de ruim vijftigjarige geschiedenis het eerste lid dat een Europese titel bij het langebaanschaatsen wint, "aldus Stefan Rüdiger. "Hij is het perfecte voorbeeld voor onze jeugd, een rolmodel. Als jochie leerde hij schaatsen via zijn vader Marcel, die bij ons techniektrainer is en de jeugdopleiding heeft opgezet. Het motto van onze clubs luidt niet voor niets: 'Alles op techniek'." "We hebben inmiddels 300 leden. We groeien nog steeds als vereniging en mogen elk jaar meer leden verwelkomen. Voor velen van hen is het de uitdaging om mede door een goede techniek hoge snelheid te creëren. Merijn is het gelukt en krijgt vanuit de schaatswereld veel complimenten, juist vanwege zijn fraaie techniek en bochtenwerk. Dat vinden wij als schaatsvereniging een groot compliment."

"Een podiumplaats zou al mooi zijn"

Of de Hilversummer vanavond wereldkampioen wordt op de 500 meter durft de geboren Duitser niet te voorspellen. Rüdiger: "Een podiumplaats zou al heel mooi zijn. Er is zoveel internationale concurrentie op deze afstand. Voor ons is hij nu al een kanjer en na het seizoen zal hij bij ons in Zeist worden gehuldigd. Hoe weten we nog niet. Pas na het seizoen gaan we dat samen overleggen."

Stefan Rüdiger is er zelf niet bij in Heerenveen. De geboren Duitser is met zijn gezin op wintersport in Oostenrijk, maar vanavond zal hij er alles aan doen om de wedstrijd van Merijn Scheperkamp te volgen. "Dat zal niet eenvoudig zijn, want online via de NOS kunnen we het in het buitenland, vanwege de rechten, niet volgen. Hopelijk is er nog een buitenlandse zender die de WK afstanden rechtstreeks uitzendt." Rüdiger is voorzitter van de Schaats en Inline skate Vereniging Zeist. In het dagelijks leven is hij hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht., Hij verdiept zich in de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Huntington. Hij is zelf fervent schaatser en was begin dit jaar actief op de Weißensee in Oostenrijk.