Oekraïense vluchtelingen beleven een zorgeloze dag tijdens Gabberweek

Gabberweek is van start. De 27e editie van de jaarlijkse activiteitenweek ziet er ietsje anders uit dan normaal. Dit jaar doen er namelijk 130 vluchtelingen uit Oekraïne, Syrië en Afghanistan mee. Tijdens een les paardrijden bij Manege Warnaar in Oude Niedorp zijn verschillende Oekraïense families aanwezig. ''Ik zie blije gezichten'', vertelt Mandy Warnaar, eigenaar van de manege. "Daar doen we het voor."

Bij manege Warnaar wordt om half elf al volop paardgereden. Ouders staan glimlachend langs de kant te kijken naar de verrichtingen van hun kinderen. Op vele gezichten is een lach te vinden. Tientallen foto's worden gemaakt om het moment vast te leggen. Nederlanders en Oekraïners komen samen om tijdens Gabberweek een zorgeloze dag te beleven. Boven alles staat natuurlijk het hebben van plezier. ''Het is belangrijk dat mensen elkaar leren kennen en zich misschien ook wel kunnen herkennen in elkaars situatie'', vertelt organisator Wiebo Beenen.

Anders dan normaal Het is niet de eerste keer dat Mandy Warnaar met haar manege meedoet aan de Gabberweek. Toch ziet deze editie er voor haar anders uit dan alle anderen. Op Manege Warnaar worden deze week, naast Nederlandse basisschoolleerlingen, ook Oekraïense vluchtelingen verwelkomt. De communicatie moet in het Engels, dat is af en toe lastig. Niet iedereen spreekt en verstaat de taal. Er is hierdoor besloten om het rustig aan te doen. ''We houden het bij stap- en stuurwerk. Draf en galop doen we nog even niet. Het moet wel veilig blijven'', zegt Mandy.

Normaal gesproken zit Anne IJdema zelf op het paard. Vandaag staat ze er echter naast en helpt ze haar instructrice een handje mee. Op de rug van de pony die zij vast heeft, zit een jong meisje uit Syrië. Zij kan al goed Nederlands praten. Maar niet iedereen kan dat. Voor Anne is dat geen probleem, zij gaat in het Engels een gesprek aan. ''Ik probeer iedereen op zijn gemak te stellen en laat ze weten dat ik bij ze blijf staan'', vertelt ze opgewekt.

''Ik vind het fijn om nu even niet aan de oorlog te hoeven denken'' Madwee uit Oekraïne

Even geen oorlog Tussen de aanwezigen zijn ook Madwee uit Oekraïne en Mohammad Hamayoon uit Afghanistan te vinden. Ondanks dat paardrijden voor beide mannen onbekend terrein is, zijn ze niet bang. ''Er is gelukkig goede begeleiding. Eng vind ik het paardrijden dus niet'', vertelt Mohammad lachend. Hij haalt veel plezier uit de activiteit die hij vandaag samen met zijn familie mag doen. ''Ik bedank de mensen die dit mogelijk hebben gemaakt voor ons'', zegt Mohammed. Ook Madwee heeft het naar zijn zin. Hij heeft het paardrijden al aardig onder de knie gekregen. "Het is de eerste keer dat ik op een paard zit maar het gaat al goed", vertelt hij enthousiast. Ook zijn ouders en zusje lijken te genieten, gezien de vele foto's die worden gemaakt. Poseren op het paard hoort er dan natuurlijk bij. ''Ik vind het fijn dat ik nu even niet aan de oorlog hoef te denken'', zegt hij.

Nieuwe gabbers Voor organisator Wiebo Beenen is het vooral van belang dat iedereen het naar zijn zin heeft. De essentie van Gabberweek is dat mensen elkaar leren kennen en er straks nieuwe ''gabbers'' bij hebben. ''We doen het voor de glimlach die iedereen aan het einde van de dag op zijn gezicht heeft'', zegt Wiebo terwijl er ook op zijn gezicht een glimlach verschijnt. Het maken van plezier en het leren kennen van anderen is dus gegarandeerd. Wiebo is er zeker van: er zullen gerust nog mensen terugkeren naar de manege om weer op een paard te stappen.