Gabberweek hard op zoek naar vrijwilligers: "Veel melden zich pas laat aan"

De Gabberweek is een week vol activiteiten voor kinderen en ouderen, doorgaans tijdens de Krokusvakantie. Een deel van de activiteiten is vanwege corona uitgesteld naar komende zomer, maar de kinderactiviteiten gaan wel door. Zo konden kinderen vorig jaar deelnemen aan een DJ-workshop, of een cursus dotpainten volgen.

Kinderactiviteiten

Om de kinderactiviteiten in goede banen te leiden, heeft Beenen nog ten minste tien volwassenen nodig, die de groepen kinderen kunnen begeleiden. Toch maakt de organisator zich nog geen grote zorgen. "Dat is een slechte raadgever. We hebben een groot netwerk waar we normaal uit kunnen putten."

"En het zoeken naar vrijwilligers gaat altijd wat moeizaam", vervolgt Beenen. "Veel melden zich pas op het laatste moment aan." Hij roept enthousiaste kandidaten op om zich aan te sluiten, via [email protected].