'Alternatieve' Gabberweek on tour van start: "Heb al nieuwe vrienden gemaakt"

Van leren scratchen achter de draaitafels, tot het verven van vlinders. Het zijn slechts enkele voorbeelden van activiteiten tijdens de alternatieve Gabberweek on tour. Een feestelijke week, eenmalig tijdens de herfstvakantie, waarbij kinderen van jong tot oud zich aanmelden voor actieve en creatieve activiteiten in sporthallen door West-Friesland.

In opperste concentratie draaien en scratchen de kinderen erop los in sporthal De Weyver. - Tom de Vos

De 26ste editie van de Gabberweek ging dit jaar anders dan voorgaande jaren. "Normaal gesproken organiseren we het meerdaagse evenement altijd in de krokusvakantie", vertelt organisator Freek Liefhebber, terwijl achter hem in de hal van sporthal de Weyver in Hoogwoud zo'n tien kinderen bezig zijn met de Dj-workshop. Tekst gaat verder onder video.

'Alternatieve' Gabberweek van start in Hoogwoud. - NH Nieuws

"Maar dat ging dit jaar niet door vanwege de coronamaatregelen en daarom hebben we deze alternatieve Gabberweek on tour georganiseerd tijdens de herfstvakantie. Zo hebben kinderen van jong tot oud toch nog iets leuks om naar uit te kijken." Minder aanmeldingen Door deze verandering van data merkt de organisator dat minder kinderen zich hebben aangemeld dan voorheen. "Voor de aankomende week hebben we per dag zo'n veertig kinderen die workshops gaan volgen. Tijdens de voorgaande edities hadden we zo'n 1200 kinderen over een hele week. Dit jaar is dat dus een stuk minder, maar ik ben blij dat er voor de kinderen alsnog een alternatief is gekomen."

Quote "Ik zie zeker geen Dj-carrière voor me. Ik word automonteur en daar ga ik het bij houden!" Sem groen (9), cursist

Een van de cursisten die meedoet aan de Dj-workshop is Sem Groen (9). De jongen ging op advies van zijn moeder een kijkje nemen en had eerder nog nooit eerder achter de draaitafels gestaan. Het kind heeft veel nieuwe dingen geleerd, maar ziet geen toekomst in de muziekindustrie. "Ik zie zeker geen Dj-carrière voor me. Ik word automonteur en daar ga ik het bij houden!", vertelt de jongen stellig aan NH-Nieuws/WEEFF. Een andere deelneemster is iets enthousiaster over een toekomst als DJ. "Ik wil later wel DJ worden, maar dierenverzorgster lijkt mij ook wel wat. Tot nu toe vind ik de workshop ook erg leuk en heb ik al nieuwe vrienden gemaakt." Vijf gemeentes De 'alternatieve' Gabberweek on tour werd vandaag afgetrapt in Hoogwoud. Dat is één van de vijf gemeentes in West-Friesland waar de activiteiten gehouden gaan worden. Morgen zijn er bezigheden in Wognum en de tot en met vrijdagmiddag kunnen de kinderen ook hun ei kwijt in de gemeentes: Medemblik, Grootebroek en De Goorn (Koggenland).