Gabberweek krijgt 10.000 euro van ouderenfonds voor seniorenworkshops

De organisatie van de Gabberweek heeft tienduizend euro gekregen van het RCOAK, het Rooms Katholieke Oude Armen Kantoor, voor het organiseren van meerdere workshops per jaar voor ouderen. "Daar zijn wij erg blij mee", vertelt Wiebo Beenen aan de West-Friese redactie. "Met dit geld kunnen we in samenwerking met de wijksteunpunten de vrijetijdsbesteding van ouderen een boost geven."

De organisatie van de Gabberweek in Hoogwoud schreef het RCOAK-fonds eerder aan voor een bijdrage voor de workshops. Volgens Wiebo Beenen sluit dit aan bij de activiteiten die tijdens de Gabberweek en daarbuiten georganiseerd worden.

"Dit fonds behartigt de belangen voor ouderen in Nederland", licht hij toe. "En zij richten zich vooral op de momenten dat de Gabberweek niet plaats vindt. De workshops worden zo'n vijf jaar per jaar gegeven, waarvan twee keer per jaar tijdens de Gabberweek." Per keer doen er ongeveer 250 tot 300 ouderen mee aan de workshops.

Verschillend aanbod

Tijdens de workshops worden allerlei verschillende dingen gedaan, maar ook worden er uitjes georganiseerd voor de ouderen. "Daarbij kun je aan heel veel verschillende dingen denken", zegt Wiebo. "Het is altijd iets waar ze zelf voor kunnen kiezen. Er is meer aanbod dan vraag voor de workshops, dus meestal sluit het aan bij de wensen van de senioren."

De organisatie van de Gabberweek verzint zelf een aantal activiteiten, maar luistert ook naar de wensen van de senioren die bij hen komen. "Daar houden wij altijd contact over. Als ik nu bijvoorbeeld met jongeren naar de senioren toe ga om een kerstboom te brengen dan staan de tranen vaak in hun ogen", zegt Wiebo.

"Wij vragen wat ze dan nog meer willen doen. Meestal horen we dan dat zo'n kerstboom voldoende is, maar we bedoelen natuurlijk wat ze tijdens de rest van het jaar willen doen, of naartoe willen gaan", gaat hij verder. "We doen dit al een jaar of twaalf, maar nu kunnen wij nog meer voor deze ouderen doen. Het geld is mooi, nu moeten we het nog gaan uitvoeren."

Late inschrijving

Senioren kunnen zich vanaf begin januari inschrijven voor de verschillende activiteiten die door de Gabberweek en de wijksteunpunten georganiseerd worden. Daarmee start deze inschrijving later dan in de voorgaande jaren.

Volgens Wiebo heeft dat onder meer te maken met de mogelijke versoepelingen die vanaf januari kunnen gelden. "Dat moeten we nog even afwachten", legt hij uit. "Maar het geeft ons wel de kans om ons programma nog verder uit te breiden en te finetunen. Zo sluit het nog meer aan bij de wensen van de senioren."