Wiebo is al 30 jaar jongerenwerker: "Hoe kan je daar niet trots op zijn?"

HOOGWOUD - Al 30 jaar werkt Wiebo Beenen als jongerenwerker in Hoogwoud. Dit jaar vierde hij zijn jubileum: er werd een boek over hem uitgebracht en hij werd zelfs geridderd door de burgemeester. Toch heeft hij dit werk nooit voor zichzelf gedaan. "Ik vind het mooi om dingen voor anderen te doen", vertelt hij trots.

Door regioredacteur Lotte Stekelbos

Het bruist en leeft in Sportcentrum De Weyver in Hoogwoud. Hier bevind ik me in het hol van de leeuw, want dit is het epicentrum van de Gabberweek - die elk jaar in de voorjaarsvakantie wordt georganiseerd in het West-Friese dorp.

Of er hier wordt gehakt en gedanst met een kaal hoofd? "Gabber staat voor maatje", legt Wiebo uit. "Het is een week vol vrienden en samenzijn, en leuke activiteiten." Gabberweek is één van zijn trotsen die hij tijdens zijn werk als jongerenwerker heeft opgebouwd.

Tekst gaat verder onder foto