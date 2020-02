West-Friese Gabberweek weer groot succes: "Dit jaar doen er 1.300 mensen mee"

HOOGWOUD - Het is voor de organisatie van de Gabberweek een jubileumjaar. De populaire activiteitenweek wordt dit jaar voor de 25ste keer georganiseerd tijdens de voorjaarsvakantie. Eén van de populaire activiteiten dit jaar is het BMXen, maar er is nog veel meer te doen.

Tijdens de Gabberweek gaan jongeren niet 'hakken' op Happy Hardcore. "Een gabber is een maatje", vertelt mede-organisator en jongerenwerker Wiebo Beenen. "Het is week vol met samenzijn tijdens het ondernemen van activiteiten."

En zo ontstond in 1995 ook het concept. "We bedachten samen met jonge vrijwilligers dat we met deze week voor ieder kind een activiteitenaanbod wilden neerzetten. Dat ging zo goed qua aanmeldingen dat we de jaren erna enorm groeiden en zodoende hebben we dit jaar 1.300 deelnemers." Inmiddels is de Gabberweek uitgegroeid tot 255 activiteiten, voor jong én oud.

Zonder telefoon, zonder verveling

Maar het is voor Wiebo een manier van samenzijn voor de jeugd, zonder telefoon. Dit blijkt een gevoel dat door de deelnemende kinderen wordt bevestigd: "Je kan tussen veel leuke dingen kiezen, anders zit je de hele week maar gewoon te gamen", vertelt een van de jonge deelnemers.

"Anders zit je op de bank te kijken naar een tablet of de tv, maar nu ben je actief met anderen", vertelt een ander. "En het is leuk om andere kinderen te ontmoeten, want ik heb nu bijvoorbeeld twee nieuwe vrienden gemaakt."

De BMX activiteit blijkt dit jaar één van de populairste en de jeugd geniet volop van het actief bezig zijn. "Het is gaaf om trucjes te leren, en het is ook leuk om te doen in de vakantie," concludeert een laatste.