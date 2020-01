Gabberweek strijdbaar ondanks halvering gemeentelijke subsidie: "We moeten het samen doen"

Tijdens de Gabberweek worden in West-Friesland dankzij vrijwilligers een week lang zo'n 300 evenementen georganiseerd voor verschillende leeftijden. Maar hoe populair ook, in de afgelopen jaren halveerde de subsidies van 18.000 naar 9.000 euro.

Waar menig organisatie met de handen in het haar zou zitten, gebeurde dat niet bij de Gabberweek. "We wisten al dat het eraan zat te komen. Natuurlijk ga je na afloop niet een gebakje met elkaar eten. Maar er doen nog veel kinderen aan mee, dus zijn we op zoek gegaan naar alternatieve financieringen", legt organisator Wiebo Beenen uit.

Meer samenwerken

"We moesten naar onszelf gaan kijken, onze identiteit vaststellen. En daarmee zijn we de boer op gegaan. We willen de samenleving er meer bij betrekken. Juist meer dingen samen doen. Het is maar een klein voorbeeld, maar we hebben bijvoorbeeld een festivaltent gekocht. Als evenement alleen konden we dat niet, maar met vijf andere organisaties wel."



Maar kijkend naar de geplande begrotingen voor de komende jaren in West-Friesland belooft dit weinig goeds voor de subsidies. Onder meer Medemblik, Opmeer en Stede Broec geven aan de broekriem verder aan te trekken.

Toch blijft de organisator geloven in de ingeslagen weg. "Ik ga niet zeggen dat ze alle subsidie eraf moeten gooien. De toekomst moet het uitwijzen. Het zijn natuurlijk mooie worden. We doen dit nu twee jaar zo, maar we moeten de komende jaren laten zien dat we het daad bij het woord kunnen voegen."