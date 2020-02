Hoornse evenementenorganisator Rob: "Van mensen die plezier beleven, krijg ik kippenvel"

HOORN - De man achter Outdoor Stereo, de 37-jarige Rob van der Molen, veroverde het Hoornse uitgaansleven en daarna dat van Amsterdam. Maar nu is hij terug in Hoorn, en wil hij nooit meer weg. "Ik ben hier om te blijven", zegt hij. "Hier wil ik de mensen plezier bezorgen."

Het begon allemaal voor Rob in zijn studietijd, toen hij stage mocht lopen bij Schouwburg het Park. Voor de 'echte feesten' trok hij altijd naar Amsterdam en Utrecht, wat hij jammer vond. "Ik wilde niet steeds zo ver reizen en vond dat er ook feesten in Hoorn moesten komen", vertelt hij. De Schouwburg bood hem die kans en zo ontstond het feest Park Avenue. "De eerste editie was gelijk een voltreffer, met 1.400 mensen."

Rob verwelkomt mij in zijn gezellige huis dat uitkijkt op het Julianapark: een plek waar hij in zijn dagelijks leven continu mee is verbonden. Hij heeft er zelfs zijn vriendin ten huwelijk gevraagd. Je kan wel uren luisteren naar deze man, want ondanks dat hij nog maar 37 jaar jong is, lijkt hij met al zijn verhalen al 200 jaar te hebben geleefd.

Park Avenue was leuk, maar een festival organiseren was nog leuker. De stad Hoorn zag dit wel zitten en vroeg Rob om een dergelijk groot evenement op te zetten. Zo geschiedde en de eerste editie van Outdoor Stereo werd geboren in 2007. Daar kon Rob pas echt al zijn creativiteit in kwijt. "En zo stond ik daar, op dat hoofdpodium uit te kijken over al die mensen. Dat kippenvelmoment wat ik opnoemde? Dat had ik nu keer tien!"

Het zorgde bij Rob voor kippenvel. "Toen ik daar stond en al die mensen zag, al mijn vrienden en kennissen maar ook al die onbekenden. Ze hadden allemaal zoveel plezier. Wat was dat gaaf, ik kreeg er helemaal kippenvel van." Dit was het begin van het verslavende ondernemerschap wat Rob vandaag de dag nog steeds niet heeft losgelaten.

Maar het was voor Rob niet genoeg en hij liet alles in Hoorn achter om zich volledig te storten op de Amsterdamse evenementenindustrie. "Het was een paar jaar geweldig. We hebben zoveel mooie dingen gedaan." Uiteindelijk gooide slecht weer roet in het eten, waardoor één van zijn festivals moest worden afgelast. "En dit zijn we eigenlijk nooit meer te boven gekomen."

Vallen en weer opstaan

Het zorgde er bij Rob voor dat hij in een diep dal terecht kwam, wat hem met zijn neus op de feiten drukte en deed stilstaan bij wat hij het liefste doet in het leven. "Ik wil maar één ding, of eigenlijk drie dingen. Ik ben dit gaan doen omdat ik mensen wil verbinden, plezier wil laten beleven en wil inspireren. Dat is in alles wat ik doe maar vooral ook wie ik ben. Ik doe dit werk al zeventien jaar en ik zou er nooit mee willen stoppen.