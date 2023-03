Hendrik haalt zijn duurzaam gevangen vis uit de anonimiteit

Er zit nog toekomst in de Noord-Hollandse visserij! Daar is Hendrik Kramer, Amsterdams laatst overgebleven visser, van overtuigd. Als we het maar anders aanpakken. En daar is hij druk mee bezig. De door hem duurzaam gevangen vis moet niet meer opgaan in het totaal van de Nederlandse vangst, maar via een korte keten rechtstreeks bij restaurants en consumenten belanden. Hoe dat in zijn werk gaat, vertelt hij bij NH.