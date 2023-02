Lisserbrug vanaf donderdag weer twee weken dicht voor auto's, renovatie bijna klaar

De Lisserbrug tussen Lisserbroek en Lisse is vanaf donderdag weer een tijdje buiten gebruik voor automobilisten. Daarmee zijn de werkzaamheden aan de brug over de Ringvaart in de laatste fase beland: vanaf 16 maart kan al het verkeer weer in beide richtingen over de brug naar de overkant.

Voor voetgangers en fietsers verandert de komende twee weken niets: voor hen ligt al sinds het begin van de werkzaamheden - eind november vorig jaar - een pontonbrug in de Ringvaart. Voor automobilisten zit er niets anders op dan omrijden via Nieuw-Vennep of Hillegom, net als in januari.

De brug uit 1968 was aan groot onderhoud toe. De tandwielen, assen, de aandrijving en het wegdek, de elektronica, de damwanden en de houten palen: zo'n beetje alles aan de brug was gedateerd, versleten of aan het rotten en dus aan vervanging toe. Verweven De werkzaamheden aan de brug leveren vooralsnog geen grootschalige overlast op, maar de tijdelijke afsluiting van de brug in januari toonde wel aan hoezeer Lisserbroek en Lisse (en daarmee Noord- en Zuid-Holland) met elkaar verweven zijn.

De afsluiting van de brug betekent dat veel inwoners van Lisserbroek en Lisse de komende tijd extra kilometers moeten maken. Dat geldt ook voor teler Jeroen van der Vossen: "We rijden er normaal gesproken vier keer per dag overheen", vertelde hij in januari voor de camera van NH Nieuws. Zijn vrouw Yvette heeft het beter getroffen: als thuiszorgmedewerker komt ook zij dagelijks meerdere keren over de brug, maar doet dat altijd op de fiets. Tekst gaat verder onder video

Na de heropening op 16 maart kunnen dus ook fietsers en voetgangers over kakelvers asfalt naar de overkant. De aannemer zal dan nog enkele dagen bezig zijn met afrondende werkzaamheden, waaronder het verwijderen van de pontonbrug (zie foto hieronder).

