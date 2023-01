Niet alleen inwoners van 'spookdorp' Lisserbroek zijn aangewezen op Lisserbrug

"Het spookdorp Lisserbroek hoort eigenlijk bij Lisse", vertelt een man die nét de noodbrug over de Ringvaart is overgestoken. Het ponton is aangelegd zodat, ondanks werkzaamheden aan de Lisserbrug, inwoners van beide dorpen het kanaal kunnen oversteken. En dat is geen overbodige luxe: veel mensen zijn afhankelijk van deze oeververbinding.

NH Nieuws

"Als je in Lisserbroek woont is het dorpshart van Lisse heel belangrijk. In Lisserbroek zijn geen winkels dus je doet je boodschappen aan de overkant, maar je gaat er bijvoorbeeld ook naar de tandarts", vertelt een andere gebruiker van het ponton over de Ringvaart. Een andere voorbijganger vult aan: "Je moet voor de dokter naar Lisse en voor de supermarkten. Maar ook de kinderen uit Lisserbroek zijn wat betreft hun middelbare school aangewezen op de overkant." Bekijk hier de gesprekken met inwoners van Lisse en Lisserbroek:

Hoe belangrijk is de Lisserbrug? - NH Nieuws

Lisserbroekers zijn niet altijd zo afhankelijk geweest van de voorzieningen in het buurdorp. "Vroeger zat er niet alleen een supermarkt in Lisserbroek, er waren hier verschillende kruidenierswinkels, cafés en bakkers", vertelt Aart Groot, samensteller van het boek 'Zo was het in Lisserbroek' in gesprek met NH Nieuws. "De afhankelijkheid is met de jaren gegroeid. De goedkope supermarkten en andere voorzieningen vestigden zich in Lisse en tegen die lage prijzen viel voor de Haarlemmermeerse ondernemers niet op te concurreren. Enkele ondernemers zijn er helemaal mee gestopt, maar sommigen zijn verhuisd naar de overkant", vervolgt hij. Basisschool en huisarts verdwenen Nog steeds verdwijnen voorzieningen uit Lisserbroek. Zo sloot basisschool de Zilvermeeuw vorig jaar de deuren vanwege een tekort aan leerlingen. Huisartsenpraktijk De Gele Lis is sinds corona met haar dependance in het dorp gestopt. Toch zijn het niet alleen de Lisserbroekers die baat hebben bij de brug. Kees Baaij runt samen met zijn broer Ad het familiebedrijf Baaij Fresh in het centrum van Lisse. "Wij hebben dagelijks veel klanten uit Lisserbroek", vertelt hij. "Daarom is de brug voor ons ook heel belangrijk. Zij zijn een deel van ons bestaan."

"We zien Lisserbroek en Lisse als één verzorgingsgebied en maken geen onderscheid" Evert Vrijenhoek, voorzitter ondernemersvereniging Dorpshart Lisse

Veel ondernemers erkennen het belang van de klanten uit Lisserbroek, maar zeggen niet te weten hoe groot die groep is: "Je vraagt niet aan iedereen waar ze vandaan komen. Natuurlijk ken je wel mensen, maar dat geldt lang niet voor iedereen", vertelt de eigenaar van kruidenierswinkel De Haas in de Kanaalstraat. Evert Vrijenhoek, voorzitter van ondernemersvereniging Dorpshart Lisse: "We zien Lisserbroek en Lisse als één verzorgingsgebied. Wij maken geen onderscheid. Beide plaatsen liggen natuurlijk wel in andere provincies, maar dat maakt niet uit. De ondernemers beseffen echter wel wat het aandeel van Lisserbroekers is in het winkelcentrum, maar Lissenaren gaan op hun beurt weer graag naar landgoed de Olmenhorst." Ook de andere kant op Voor de dagelijkse gang van zaken is de brug niet alleen voor de inwoners van Lisserbroek essentieel. Ook Lissenaren gebruiken hem regelmatig: "Ik woon in Lisse, maar voor mijn werk moet ik elke dag naar de andere kant van de Ringvaart", vertelt een vrouw. "Ik gebruik de brug twee keer per dag, want ik werk bij een bedrijf aan de Lisserdijk. Ik steek daarom 's ochtends en rond het middaguur over", vertelt een man. "In de zomer is het wel vervelend, dan gaat de brug heel vaak open."

De brug over de Ringvaart Waar de twee dorpen nu in verschillende provincies en gemeenten liggen, was dat vroeger wel anders. 180 jaar geleden werd de Ringvaart dwars door de Lisserbroekerpolder gegraven. Daardoor kwam Lisse aan de ene en Lisserbroek aan de andere kant van het kanaal te liggen. De aanleg van de Ringvaart betekende niet alleen dat Lisse een stuk van haar polder kwijtraakte, maar ook dat de dorpen minder goed bereikbaar waren. Dat was een probleem: want hoe moesten de boeren bij hun land komen, dat achter de dijk kwam te liggen? En hoe moesten zij met koeien, paarden en vrachten hooi dat water oversteken? Als oplossing werd in 1843 de eerste houten noodbrug getimmerd. Daarna volgde een draaibrug en in 1968 werd een ophaalbrug met twee rijbanen geopend.

Lees ook Haarlemmermeer Lisserbrug week buiten gebruik vanwege groot onderhoud