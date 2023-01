Lisserbrug week buiten gebruik vanwege groot onderhoud

De brug tussen Lisse en Lisserbroek is aan groot onderhoud toe en wordt daarom deze week afgesloten voor al het verkeer. Voetgangers en fietsers kunnen gebruikmaken van het tijdelijke ponton, automobilisten worden omgeleid via Nieuw-Vennep of Hillegom.

"De tandwielen, een aantal assen, de aandrijving en het wegdek zijn versleten. De elektronica en computers van deze brug zijn niet meer van deze tijd. Ook zijn de houten palen bij de brug op de waterlijn aan het rotten en zijn de damwanden niet meer wat ze geweest zijn. Daarom is het hoog tijd dat we dit allemaal gaan vervangen", schrijft de gemeente op haar website.

"De beleving was al 25 jaar dat de situatie onveilig was"

Bert Mens, voorzitter van de dorpsraad, is het roerend met de gemeente eens. Als het aan hem had gelegen, had de brug uit 1968 al veel eerder een grote onderhoudsbeurt gekregen. "De beleving was al 25 jaar dat de situatie onveilig was", vertelt hij in gesprek met NH Nieuws.

Vier bruggen

De huidige brug is 55 jaar oud, maar voor de eerste echte oeververbinding tussen Lisse en Lisserbroek moeten we veel verder terug in de tijd. 180 jaar om precies te zijn. Omdat de Ringvaart dwars door de Lisserbroekerpolder werd gegraven, kwam Lisse aan de ene kant en Lisserbroek aan de andere kant van de Ringvaart te liggen.

De aanleg van de Ringvaart betekende niet alleen dat Lisse een stuk van haar polder kwijtraakte, maar ook dat de dorpen minder goed bereikbaar waren. Dat was een probleem, zo blijkt uit het boek 'Zo was het in Lisserbroek'. Want hoe moesten de boeren bij hun land komen, dat achter de dijk kwam te liggen? En hoe moesten zij met koeien, paarden en vrachten hooi dat water oversteken?

