Waarom de familie Van der Vossen uit Lisserbroek niet zonder de Lisserbrug kan

Dat inwoners van Lisserbroek op de voorzieningen in buurdorp Lisse zijn aangewezen is geen verrassing meer. Maar sommige gezinnen zijn vanwege hun werk volledig 'afhankelijk' van de brug over de Ringvaart. Dat geldt bijvoorbeeld voor de familie Van der Vossen.

"Wij rijden daar normaal gesproken wel vier keer per dag met de vrachtwagen overheen", vertelt Jeroen van der Vossen. Met zijn tuinbouwbedrijf dat gedeeltelijk in Lisserbroek en gedeeltelijk in De Zilk is gevestigd, is de brug essentieel voor hem.

Lisserbrug is essentieel

Maar niet alleen hij maakt gebruik van de brug, ook voor andere gezinsleden als zijn partner Yvette is de brug geen onbekend terrein. Naast haar werk in het familiebedrijf werkt ze twee dagen in de thuiszorg en fietst naar eigen zeggen meerdere keren per dag naar de overkant.

Het belang van de Lisserbrug en de voorzieningen in Lisse voor Lisserbroekers is onomstreden: "Je bent eigenlijk voor alles op Lisse aangewezen. Onze kinderen sporten daar en zitten in Lisse op school. Ook voor de boodschappen moet je even de brug over", vertelt Jeroen.

De brug is voor vrijwel iedere inwoner van Lisserbroek van belang, dat bleek wel tijdens gesprekken die NH Nieuws afgelopen maandag voerde met enkelen: "Je moet voor de dokter naar Lisse en voor de supermarkten. Maar ook de kinderen uit Lisserbroek zijn wat betreft hun middelbare school aangewezen op de overkant."

