Harde windvlagen mogelijk spelbreker tijdens werkzaamheden aan Lisserbrug

Met onstuimig weer op komst zijn er enige zorgen over de voortgang van de werkzaamheden aan de Lisserbrug. De uitvoerder wil morgen grote delen van de brug 'afhijsen', maar bij windkracht 6 of hoger is dat te gevaarlijk. Als het te hard gaat waaien, loopt de operatie vertraging op.

Deze week worden de beweegbare delen van de brug verwijderd en opgeknapt, maar dat kan volgens Peter van Beurden, uitvoerder bij Knook Staal en Machinebouw, alleen als het niet te hard waait. Dat vertelt hij in gesprek met de Bollenstreek Omroep.

'Het is nu windkracht vijf, dus op het randje'

Het is nog even afwachten of de werkzaamheden vertraging oplopen. Van Beurden zegt elk uur op de weersites te kijken naar de windkracht: "Het is nu windkracht vijf, dus op het randje."

Door de werkzaamheden is de brug tussen Lisserbroek en Lisse afgesloten. Automobilisten moeten omrijden en fiets- en voetgangers kunnen gebruiken maken van een tijdelijke brug.

Grote onderhoudsbeurt

De brug tussen Lisserbroek en Lisse krijgt op het moment een grote onderhoudsbeurt: "De tandwielen, een aantal assen, de aandrijving en het wegdek zijn versleten. De elektronica en computers van deze brug zijn niet meer van deze tijd. Ook zijn de houten palen bij de brug op de waterlijn aan het rotten en zijn de damwanden niet meer wat ze geweest zijn. Daarom is het hoog tijd dat we dit allemaal gaan vervangen", schrijft de gemeente Haarlemmermeer op haar website.