Witte rook voor bouw afrit A27, Zuidersingel en haltes snelle bus: stikstof geen probleem

Het werk aan de afrit van de A27, de Zuidersingel en de overgebleven bushaltes van de nieuwe snelle buslijn in Eemnes kan opgepakt worden. Stikstof vormt namelijk geen belemmeringen, dat blijkt uit berekeningen die de gemeente Eemnes liet uitvoeren.

Na de uitspraak van de Raad van State rond het stikstofarrest werd de aanbesteding oktober vorig jaar stilgelegd. De gemeente moest dus kijken of de werkzaamheden geen negatief effect hebben op de omliggende natuur.

Uit de berekeningen die de gemeente liet uitvoeren blijkt dit niet het geval te zijn en mag het werk weer opgepakt worden. Deze zomer verwacht de gemeente een aannemer te selecteren die deze werken mag uitvoeren.

De bouwprojecten die Eemnes voor de auto en het OV beter bereikbaar moet maken, vallen logischerwijs onder het project 'Beter Bereikbaar Eemnes.' Het gaat om precies te zijn om de verbreding van de Afrit A27, de reconstructie van de Zuidersingel en aanleg van de bushaltes van de HOV-lijn in Eemnes.

"Ik ben blij dat nu blijkt dat het werk geen negatieve effecten heeft op de natuur. En dat we door kunnen pakken", reageert verantwoordelijk wethouder Theo Reijn. "De druk op de afrit A27 blijft onverminderd groot. We gaan ons best doen om ervoor te zorgen dat de HOV-bus begin volgend jaar passagiers kan ophalen bij de nieuwe bushaltes. En dat kort daarna de file op de afrit tot het verleden behoort."

Knellen

De bereikbaarheid en de verkeersproblematiek in en rond Eemnes zijn al langer een bron van ergernis. Het aantal inwoners in Eemnes groeit flink, maar de mobiliteit in en rond de gemeente leek lange tijd niet mee te groeien, waardoor het begon te knellen rond belangrijke knooppunten als de afrit van de A27.