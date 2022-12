Bredere snelweg A27 lijkt voorlopig van de baan: tekort van 164 miljoen euro

Dat is financieel heel andere koek dan twee jaar geleden bedacht was. Twee jaar geleden is besloten onderzoek te doen naar de verbreding van de A27 tussen Eemnes en Zeewolde. De geschatte kosten voor deze klus was 29 miljoen euro. De Gooise gemeenten betalen 25 procent van dit bedrag mee.

Uit het dit jaar gedane onderzoek komt duidelijk naar voren dat het prijskaartje vele malen hoger uitvalt. Naast de 29 miljoen euro die al gereserveerd is, komt er nog eens 164 miljoen euro op. Dat geld is voorlopig niet te halen uit landelijke potjes, zo luidt de gezamenlijke conclusie van regio en het Rijk.

Nog niet klaar

Dat betekent niet dat het klaar is met de gewenste verbreding van de A27. De Gooi en Vechtstreek en het Rijk gaan volgend jaar november weer met elkaar om de tafel zitten en bespreken dan de stand van zaken, waaronder de financiële mogelijkheden.

Gezien de enorme woningnood moeten er in de komende jaren snel nieuwe woningen bij. Dat is de opdracht van minister Hugo de Jong van Volkshuisvesting. In en rond Almere en Lelystad zullen vele nieuwe huizen komen. De verwachting is dan dat de A27 nog drukker wordt. Verbreding van het stuk tussen Zeewolde (voorheen Almere-Haven) en knooppunt Eemnes zorgt voor een betere doorstroming en bereikbaarheid.