Logeerhuis voor hulpbehoevenden is succes: 'Waardevol moment rust voor mantelzorger'

Goed nieuws voor mantelzorgers en mantelzorgontvangers in de regio Zaanstreek-Waterland: Het Buitenhuis in Wijdewormer, waar hulpbehoevende mensen kunnen logeren zodat hun mantelzorgers even stoom kunnen afblazen, blijft geopend.

Gemiddeld logeren gasten zes nachten in Het Buitenhuis. De zeven appartementen zijn groot en luxe. En als iemand liever niet alleen komt, is aanhang ook welkom.

"Het is geweldig. Het is net een hotel", zegt Lidy Kunst (82) die aan haar knie is geopereerd en nog niet naar huis kan. "Ik ben alleen, want mijn man is overleden. Hier was nog één plekje vrij. Ik zit hier sinds vorige week vrijdag." Begin volgende week gaat Lidy weer naar huis.

De 89-jarige Annie Mensink-Schildkamp zit aan de grote tafel in de huiskamer te ontbijten. "Het is heerlijk", zegt ze over het croissantje dat ze naar binnen werkt, "het gaat alleen zo tussen je tanden zitten." Aan comfort en vermaak geen gebrek: logés hebben in de grote kamer ook een keuken, een zithoek met fauteuils, fitnessapparatuur en talloze spellen en puzzels tot hun beschikking.

De opvang is vooral bedoeld om mantelzorgers even te ontzien van hun dagelijkse zorgtaken. "Zij moeten met een gerust hart hun geliefden kunnen achterlaten", zegt projectleider Marjoleine van den Broek. "En dat kan hier."

Lidy heeft zich nog geen moment verveeld. "Lekker een puzzel maken, of laatst vroeg een vrouw die hier met haar man woonde, of ik mee wilde naar de paarden hier buiten. Ik in de rolstoel en zij duwen. Was geweldig."

Marjoleine is heel blij dat het logeerhuis na een jaar al zo'n succes is, al ziet ze nog wel ruimte voor verbetering. "Ik zou willen dat het wat minder bureaucratisch wordt." Met de opvang in het logeerhuis is veel papierwerk gemoeid, en om de logés te ontlasten neemt Marjoleine dat voor haar rekening.

Volgens de Purmerendse wethouder Harry Rotgans wonen er alleen al in zijn gemeente meer dan 18.000 mantelzorgers. Of zo'n kleinschalige opvang voor de hele regio dan niet hooguit druppel op de gloeiende plaat is? "Nee, want alles wat we kunnen doen, is meegenomen. Het is zo waardevol dat de mantelzorger even een moment rust krijgt. En daarom doen we dit."

Normaal gesproken wordt Annie verzorgd door haar zoon en dochter. "Ik woon naast hen. Dat is heel fijn, zie ik de kleinkinderen ook veel." Haar familie is nu op wintersport naar Oostenrijk. "Dat is ze gegund", zegt Annie, "want ze moesten rust hebben."