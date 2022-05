Mantelzorger? Dit kun je doen om jezelf te ontlasten

Koepelorganisatie MantelzorgNL ziet een alarmerende trend: mantelzorgers komen onder steeds meer druk te staan. Volgens Yvonne de Jong, expert informele zorg, is het belangrijk dat mantelzorgers af en toe even adempauze nemen en gebruik maken van zogenoemde respijtzorg. "Het is als zorger belangrijk dat je ook je eigen leven in balans houdt."

Één op de vier mantelzorgers combineert werk met mantelzorg, vertelt Yvonne de Jong. "Veel mantelzorgers zitten daardoor in een spagaat. Het is enorm belangrijk dat zij voldoende adempauze nemen en gebruik maken van initiatieven om hen tijdelijk te ontlasten." Echter, lang niet alle mantelzorgers maken gebruik van deze zogenoemde respijtzorg.

Het verlenen van mantelzorg is in principe vrijwillig. Toch zijn er bepaalde vergoedingen. Zo mag het persoonsgebonden budget (pgb) vaak worden gebruikt om naasten te betalen die zorg leveren.

Het is ze niet kwalijk te nemen, zegt De Jong. Niet alleen is het voor de mantelzorger lastig om de zorg tijdelijk los te laten, ook weten ze vaak niet dat ze mantelzorger zijn en daardoor niet waar ze allemaal gebruik van kunnen maken. Bijvoorbeeld omdat ze ouder zijn van een gehandicapt kind en de zorg als onderdeel van de dagelijkse zorg zien.

Ook Tandem in Haarlem heeft ondersteuning voor mantelzorgers hoog in het vaandel staan. Zo proberen consulenten de mantelzorgers in Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort zo goed mogelijk te ondersteunen. Onder meer via trainingen en workshops.

In Noord-Holland zijn verschillende initiatieven om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten. Zo hebben mantelzorgers uit Haarlem, IJmond, Amsterdam Zuid en Heerhugowaard de mogelijkheid om via de lokale platformen van BUUV een zorgvraag neer te leggen.

En de gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan zorgden in samenwerking met De Zorgcirkel en het Zilveren Kruis voor de totstandkoming van Het Buitenhuis. Dat biedt vervangende zorgt voor dierbaren, door middel van een professionele logeeropvang en dagarrangementen, voor mensen met een chronische ziekte of handicap.

Volgens De Jong is het voor de juiste hulp van belang dat de mantelzorger ook zijn eigen leven in balans houdt en regelmatig gebruik maakt van de respijtzorg. De professionele hulpverlener, die op welke manier dan ook bij de zorg van de hulpbehoevende betrokken is, moet hier ook alert op zijn en de mantelzorger hierop wijzen.

"Mantelzorgers moeten tijd voor zichzelf vrijmaken. Bijvoorbeeld om even naar de kapper te gaan en even de zinnen te verzetten." Zorg gaat namelijk altijd door. Niet alleen in fysieke vorm, maar ook in het hoofd, benadrukt De Jong. "Maar het is net als in een vliegtuig. Je moet eerst zelf het zuurstofmasker opzetten, voordat je je over een ander bekommert. Dan kom je tot de beste zorg."