Mantelzorg en werk zitten elkaar soms in de weg: "Blijf open en eerlijk communiceren"

Zorgen voor een naaste en werken kan een pittige combi zijn, daar kunnen Björn Lambertz (51) en Bart de Bruin (60) over meepraten. Zij zorgen beiden voor hun moeder. Björn werkt vier dagen en deelt de zorg met drie broers. Bart werkt fulltime en is dit jaar al 60 uur kwijt aan mantelzorg .

"Ik heb dit jaar al 60 uur werk gemist. Wat de afwikkeling daarvan gaat worden weet ik nog niet. We moeten nog praten over hoe het opgelost gaat worden." Hij heeft goede hoop dat zijn werkgever de uren kwijtscheldt. "Ik werk al een groot aantal jaren bij het bedrijf en met veel succes."

"Ik werk bij de buitendienst van een bedrijf dat EHBO-trainingen en producten levert aan bedrijven en in de zorg", vertelt Bart. Hij reist al 12 jaar het hele land door voor zijn werk. "Omdat ik niet op kantoor werk, ben ik altijd heel open geweest over hoe ik mijn dagen indeel. Daarom ben ik ook heel open over de situatie met mijn moeder. Dat initiatief heb ik wel zelf genomen." De Hoofddorper is de uren bij gaan houden die hij mist en zijn werkgever bekijkt binnenkort wat er met die uren gaat gebeuren.

Hoofddorper Bart zorgt al sinds 2010 voor zijn nu 90-jarige moeder, ook heeft zijn 58-jarige vrouw de ziekte MS. Hoewel zijn moeder tot begin dit jaar op zichzelf heeft gewoond, ging dat eigenlijk niet meer doordat ze meerdere keren breuken op liep doordat ze viel. "Woensdag vijf weken geleden is ze verhuisd naar verpleeghuis Bornholm in Hoofddorp", vertelt hij. Juist dat regelen heeft hem veel tijd gekost. Bart heeft geen broers of zussen waarmee hij de zorg kan delen.

Björn woont en werkt in Amsterdam en zorgt één a twee dagen per week voor zijn 91-jarige moeder. Zij woont op zichzelf in een klein dorp vlakbij Arnhem. "Ik werk vier dagen per week en op vrijdag zorg ik voor mijn moeder. Dat hebben we de laatste twee jaar zo ingevuld", vertelt Björn. Hij werkte eigenlijk al jaren 32 uur per week, en zijn werk kan zowel vanuit huis als op kantoor. "Het is mazzel dat dit gewoon kan. Als je in een restaurant werkt moet je natuurlijk fysiek aanwezig zijn. Ik sleep mijn laptop gewoon mee", vertelt hij. De werkgever is er ook niet per se van op de hoogte, collega's onder elkaar hebben het er weleens over.

"Mijn moeder kookt niet meer voor zichzelf, dus we eten samen. Ik verschoon het bed, zet de was aan en doe kleine klusjes zoals een lamp vervangen", schetst Björn als hij praat over de zorg. Hij heeft drie broers die de zorg op andere dagen op zich nemen. Voor de weekenden hebben ze een schemaatje gemaakt waarbij wordt gerouleerd. Björn vindt het niet helemaal voelen als mantelzorg. "Het is gewoon handig en praktisch. Vroeger toen ik baby was heeft mijn moeder voor mij gezorgd en nu kan ik voor haar zorgen."

Buren helpen ook

Björn zijn moeder kan zichzelf nog zelfstandig aankleden en kan zelf opstaan en naar bed. "De buren kijken iedere dag of ze de gordijnen open doet en zetten de afvalbakken voor haar aan de weg. Dat is wel een voordeel van wonen in zo'n klein dorp." Ook hebben Björn en zijn broers camera's opgehangen buiten het huis om de boel een beetje in de gaten te houden. "Eentje richt ook op de oprit en voor een deel op de gordijnen, dan kunnen we dat ook een vanuit huis in de gaten houden."

Doordat Björn 32 uur werkt, kan hij soms met uren of dagen schuiven, als hij bijvoorbeeld met zijn moeder naar de tandarts moet. Voor Bart is die puzzel wat ingewikkelder. "Toen mijn moeder haar enkel gebroken had, moesten we iedere week naar het ziekenhuis voor controle en nieuw gips", vertelt hij. Met het ziekenhuis regelde hij dan op vrijdagmiddagen te komen. "Ik kies dan zo commercieel verantwoorde tijden om te gaan." De klanten waar Bart heen moet, zijn op vrijdagmiddag toch vaak al wat eerder klaar. Zo probeerde hij er het beste van te maken.