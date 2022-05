Mantelzorg steeds zwaarder: 'Meer dan de helft verzuimt werk'

Meer dan de helft van alle mantelzorgers in Noord-Holland heeft het afgelopen jaar eens of meermaals werk moeten afzeggen vanwege de zorgtaken voor een naaste, blijkt uit Het Nationale Mantelzorgonderzoek, uitgevoerd onder 1.710 mantelzorgers. Koepelorganisatie MantelzorgNL herkent deze trend. 'Mantelzorgers krijgen steeds meer taken op hun schouders.'

Mantelzorger verzorgt een dame - Foto: Madelon Spierenburg

Het onderzoek Deze cijfers blijken uit het Nationaal Mantelzorgonderzoek, uitgevoerd onder 1.710 mantelzorgers in Nederland, in opdracht van thuishulporganisaties Senior Service en Fello, commerciële mantelzorgservices voor werkgevers en werkende mantelzorgers.

"Dit sluit wel aan op de verhalen die ik hoor vanuit het werkveld", vertelt Liesbeth Hoogendijk van koepelorganisatie MantelzorgNL aan NH Nieuws. Volgens het Nationaal Mantelzorgonderzoek verkiest 58 procent van de mantelzorgers weleens zorg boven werk en bij 85 procent daarvan ging dat om meerdere keren. "Af en toe een vrije dag nemen is zeker heel herkenbaar, en dat is op zich ook helemaal niet zo alarmerend", licht Hoogendijk toe. "Wat wel alarmerend is dat het helemaal past in de trend dat mantelzorgers veel meer taken op hun schouders krijgen. Dan kan die druk problematisch worden als er ook nog naast gewerkt moet worden." Langdurig uitval Het aantal dagen dat de mantelzorgers in totaal niet konden werken vanwege de veeleisende zorgtaken, varieert enorm blijkt uit het onderzoek. Bijna een kwart viel twee werkdagen uit, twintig procent twee tot vier werkdagen en veertien procent een volledige werkweek. Langdurige uitval kwam daarnaast ook voor: achttien procent werkte door mantelzorg enkele weken tot een maand niet, vijftien procent zelfs meerdere maanden niet.

Quote "Vaak proberen ze het eerst zelf op te lossen door vrij te nemen, maar later moeten ze zich ziek melden" Liesbeth Hoogendijk, mantelzorgnl

"Wij horen op grote schaal dat de aanvraag voor huishoudelijke hulp veel moeilijker wordt, wat betekent dat mantelzorgers die taken ook op zich nemen", licht Hoogendijk toe. "En vaak komen daar ook nog begeleidings- en regeltaken bij. Dat klinkt nog klein, maar dat blijkt in de praktijk echt een intensief pakket te zijn." Corona als katalysator Volgens Hoogendijk heeft de pandemie heeft de problematiek rondom de mantelzorg wel in een stroomversnelling gegooid. "We lijken het nu gelukkig achter ons te hebben, maar het heeft wel blootgesteld dat mantelzorgers erg veel moeten opvangen, als reguliere zorg wegvalt." Daarnaast verhogen de personeelstekorten binnen de zorg en de dagbestedingen de druk op de schouders van de mantelzorgers. Hoogendijk ziet dat het steeds vaker voorkomt dat er bijvoorbeeld drie keer in de week een dagbesteding is ingepland, maar dat dit wegvalt wegen problemen met personeel. "Dat is niet een incident, dat wordt nu echt vrij structureel." Balans tussen zorg en werk 41 procent van de mantelzorgers in Noord-Holland kunnen deels vanuit huis werken, om zo de zorg makkelijker te combineren met het werk. Dit hybride werken is volgens veel mantelzorgers de oplossing voor de ontstane situatie. Het is ook belangrijk om als mantelzorger wel jouw werkgever te laten weten van de zorgtaken. "Alleen het feit dat je het even kan delen helpt al", weet ook Hoogendijk uit onderzoek. "Het is voor beide partijen dan fijn om mee te kunnen denken met de situatie."

Quote "Als de mantelzorger dan stopt met werken, dan valt er wel weer een leraar of politieagent uit" Liesbeth hoogendijk

Omdat het combineren van de zorgtaken met werk soms zo lastig gaat, overweegt een kwart van de mantelzorgers in Nederland om minder te gaan werken. Één tiende overweegt zelfs helemaal te stoppen met werken. "Vaak proberen ze het eerst zelf op te lossen door vrij te nemen, maar later moeten ze zich ziek melden", vertelt Hoogendijk. "Als je het allemaal op het bordje van de mantelzorger legt, die is ook gewoon een mens met werk, studie en een gezin. Die moet dan een keuze maken. Als de mantelzorger dan stopt met werken, dan valt er wel weer een leraar of politieagent uit."

Lees ook Play Gooi Play Gooise mantelzorgers lopen vaak tegen problemen aan door doolhof aan instanties