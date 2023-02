Oekraïense psycholoog Tanja kookt nu in Alkmaars restaurant: "Ik heb geluk gehad"

Het is een jaar geleden dat de Russen Oekraïne binnenvielen. Klinisch psycholoog Tanja Gryshyna besloot kort daarop haar spullen te pakken en samen met haar twee zoons Kyiv te ontvluchten. Nu staat ze in de keuken van het Alkmaarse restaurant Borscht, dat gerund wordt door een Oekraïens stel. "Ik ben ontzettend dankbaar dat ik hier mag zijn."

In de keuken van restaurant Borscht aan de Alkmaarse Stationsweg is het rond het middaguur een drukte van belang. In een grote pan wordt er bouillon getrokken van een flink stuk vlees. Tanja Gryshyna is ondertussen bezig met het maken van een salade. Ze is eigenlijk helemaal geen kok maar maakt van de nood een deugd. "Het is niet makkelijk maar ook wel weer een mooie uitdaging", vertelt ze lachend aan NH Nieuws.

Borscht

In het Oekraïense restaurant Borscht is Borscht uiteraard de specialiteit. De soep, gemaakt van rode bieten, is sinds juli 2022 door de UNESCO erkend als een oorspronkelijk Oekraïens gerecht. En het gerecht valt, volgens eigenaar Alex Yusefov, naast andere Oekraïense lekkernijen in de smaak. "We krijgen hier veel Nederlanders over de vloer, maar ook mensen uit Oekraïne die het eten van hun vaderland missen."

Het idee voor het restaurant is ontstaan toen veel familieleden en vrienden naar Nederland kwamen vanwege de oorlog. "We wilden ze hier aan werk helpen. Het voordeel is dat ze de Nederlandse taal niet hoeven te beheersen om hier te koken", aldus Alex die samen met zijn partner Yuliia al vier jaar in Nederland woont.

We gingen eerder bij restaurant Borscht langs om de sfeer en de befaamde soep te proeven:

Tekst gaat verder onder de video.