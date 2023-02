Onrust bij Oekraïense vluchtelingen vanwege verhuizing: "Geeft enorm veel stress"

De aanstaande verhuizing van Oekraïense vluchtelingen naar een voormalig kantoorpand in de Alkmaarse Wognumsebuurt zorgt voor veel onrust. In het verbouwde pand is plek voor 250 vluchtelingen die nu nog in hotels of bij particulieren zijn ondergebracht. Volgens Sander Ruder van hotel Stad en Land zitten de gezinnen daar niet op te wachten. "Ze voelen zich hier nu net een beetje thuis."

NH Nieuws / Tom Jurriaans

Vanaf volgende week wordt het kantoorpand in gebruik genomen en zullen de eerste vluchtelingen verhuizen. In het hotel bij het station worden nu zeventig vluchtelingen opgevangen. Veel gezinnen blijven volgens Sander Ruder liever zitten waar ze zitten. "Ze hebben hier hun eigen badkamer en veel privacy. In het nieuwe gebouw moeten ze de badkamer en keuken delen." Gehandicapte dochter Andrii en Anna Okhremchuk zijn een jaar geleden met hun vier kinderen vanuit Kyiv naar Nederland gevlucht. Op dit moment hebben ze twee kamers met een keukenblokje in het hotel. "Het voelt voor ons echt als thuis", vertelt Anna. "De eigenaren van het hotel doen er alles aan om ons thuis te voelen." Ze moeten er dan ook niet aan denken om te verhuizen. Ze maken zich vooral zorgen over hun gehandicapte dochtertje Mila: "Ze heeft epileptische aanvallen, is gevoelig voor prikkels en moet binnenkort ook geopereerd worden. Verhuizen geeft enorm veel stress."

"We hebben onze familie al een hele lange tijd niet gezien, alleen online, en dat is soms best moeilijk." Anna Okhremchuk

De verhuiszorgen vallen samen met de dag dat de oorlog begon. De familie Okhremchuk had nooit verwacht dat het zó lang zou duren. "We namen een kleine tas mee en dachten dat we na een paar maanden weer terug naar huis zouden kunnen. We hebben onze familie al een hele lange tijd niet gezien, alleen online, en dat is soms best moeilijk." NH Nieuws ging bij de Anna en Andrii op bezoek. Bekijk hieronder de reportage: Tekst gaat verder onder de video.

Onrust bij Oekraïense vluchtelingen vanwege verhuizing: "Het geeft enorm veel stress" - NH Nieuws

Volgens wethouder Joël Voordewind van Alkmaar gaan de vluchtelingen er door de verhuizing juist op vooruit. "Mensen kunnen in het nieuwe onderkomen zelf koken, hebben meer privacy en de mogelijkheid om een gezinsleven op te bouwen. Ook zullen er meer faciliteiten gebundeld zijn in dit gebouw zoals taallessen en hulp bij integratie in de Nederlandse samenleving." "We gaan ze missen" Momenteel worden ongeveer 200 Oekraïense vluchtelingen bij particulieren opgevangen, en in de hotels Stad en Land en de Rijper Eilanden nog eens 250. Het verbouwde kantoorpand is voor 250 vluchtelingen ingericht. Later wordt gekeken of er meer plekken nodig zijn. Het vertrek van de Oekraïense gasten zal voor hoteleigenaar Richard Ruder wel even wennen zijn. "We hebben enorm veel hoogte- en dieptepunten meegemaakt. Het was in het begin een chaos maar iedereen heeft nu z'n plekje gevonden. Het voelt als één familie en we gaan ze ontzettend missen."

Pand Wognumsebuurt Verzekeringsbedrijf Athora is eigenaar van het kantoorpand achter het Alkmaarse NS-station. In een video wordt alvast een rondleiding door het verbouwde pand gegeven.