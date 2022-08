Bewoners Bergerhof positief over komst vluchtelingen in kantoorgebouw; hebben wel vragen

Bewoners van de Bergerhof vinden het volgens een brief van de wijkvereniging 'prima' dat een leegstaand kantoorgebouw wordt gebruikt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Op dit moment wordt een kantoor achter het Alkmaarse NS-station klaargemaakt voor 150 tot 300 Oekraïners. In de brief staat ook dat het hen niet uitmaakt of het gaat om Oekraïners of andere vluchtelingen. Maar de bewoners hebben wel vragen.

Ook wil de wijkvereniging graag van het college horen hoe het gebruik van de voorzieningen door de vluchtelingen in de wijk georganiseerd wordt: "Het gaat dan onder andere om scholen, zorg, winkels, buurthuizen, JOL Bergerhof en park De Oude Kwekerij", zo is te lezen.

Toekomst van de wijk

Verder vragen de bewoners naar de gevolgen voor de toekomst van de buurt. Het nu leegstaande kantoorcomplex aan de Wognumsebuurt 10 zou, inclusief parkeerdek, worden gesloopt om ruimte te maken voor een 'woonvoorziening met groen'.



Vanwege de huidige ontwikkelingen rond stikstof, het tekort aan werknemers en de stijgende prijzen vraagt de vereniging zich af of die plannen nog wel haalbaar zijn. En of het mogelijk beter is om het pand in te zetten voor reguliere bewoning door bijvoorbeeld starters, alleenstaanden of gepensioneerden.



Andere wijkverenigingen hebben nog niet op de plannen gereageerd. In de brief, die ook aan hen is gericht, wordt gevraagd ook het eigen standpunt kenbaar te maken aan het college en de wijkvereniging Bergerhof.