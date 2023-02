Aflopende contract Ajax-talent Olivier Aertssen met twee jaar verlengd

Olivier Aertssen loopt komende zomer niet meer transfervrij de deur uit bij Ajax. De verbintenis van de 18-jarige verdediger liep na dit seizoen af. Nu is Aertssen tot en met de zomer van 2025 verbonden aan de Amsterdammers.

Aertssen geldt als een talent binnen de jeugdopleiding van Ajax. Hij speelt zijn wedstrijden vooralsnog in Jong Ajax, maar debuteerde in de bekerwedstrijd tegen FC Den Bosch (0-2 winst) in het eerste elftal.

In 2019 verruilde Aertssen de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam voor Ajax. In totaal speelde hij 27 wedstrijden voor de beloften van Ajax. Dat team staat sinds vorige week onder leiding van Dave Vos. Hij is de opvolger van John Heitinga, die werd overgeheveld naar het eerste.